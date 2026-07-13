Metro marca récord histórico de viajeros en el primer semestre, con más de 389,6 millones y un aumento del 3,6%

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita al primer tren automático que prestará servicio en la Línea 6 de Metro, en el Depósito de Cuatro Vientos, a 13 de julio de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha cerrado el primer semestre del año con récord histórico de viajeros, 389,6 millones de viajes, lo que supone además un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

"En el primer semestre de 2026, y a pesar de las obras que estamos realizando para mejorarlo, Metro ha contabilizado más de 389 millones de viajeros, una cifra récord en sus 107 años de historia. Cada día se desplazan en Metro más de dos millones y medio de personas en la Comunidad de Madrid", ha remarcado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Durante una visita a los depósitos de Metro en Cuanto Vientos, la jefa del Ejecutivo autonómico ha remarcado así "la confianza de los ciudadanos en Metro de Madrid, que crece cada año y es incontestable". De hecho, este récord histórico llega tras cerrar 2025 con un máximo sin precedentes de 736,8 millones de desplazamientos, un 3% más que en 2024.

En este caso, la L1 ha sido la más demanda con casi 60 millones, seguida de la Circular (56,8 millones) y la L10 (43 millones). Además, Sol y Moncloa fueron las estaciones más utilizadas, ambas con más de 11 millones de registros.

Durante su intervención, Ayuso ha remarcado que está siendo la Legislatura de Metro porque, además de la automatización de la conocida como Circular, ya se ha realizado la primera ampliación de la red en una década, llevando la línea 3 desde Villaverde hasta El Casar en Getafe y conectado con Metrosur.

También se ha recuperado toda la línea 7B hasta el Hospital del Henares y la tuneladora Mayrit está trabajando en el primer tramo de ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde de Casal, avanzando unos 20 metros al día.

Además, la cabecera de la línea 5 se está desplazando desde Alameda de Osuna hasta las terminales 1, 2, y 3 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los trabajos de modernización y accesibilidad avanzan en las estaciones de Ventas, Avenida de América y Bernabéu.

"Tenemos un Metro que además es de futuro, uno de los mejores suburbanos, como decíamos, y es algo más que un transporte, es un transporte público pensado para ser una gran arteria de comunicación para todos aquellos que vivimos, que trabajamos o que visitan Madrid. En estos años han cambiado los trenes, la tecnología, los viajeros, la sociedad, los modos de trabajo, todo. Pero permanece la ilusionante idea y el compromiso de Metro de Madrid con seguir conectando a esta región de todos que es accesible y por la que todos pueden viajar con facilidad, con rapidez y por tanto con libertad", ha zanjado Ayuso.