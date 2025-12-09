Metro se personará como acusación particular tras la agresión a una mujer mayor en la estación de Sol

Una ambulancia del Samur en la Plaza Mayor de Madrid, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha anunciado este martes que se personará como acusación particular en el proceso judicial que se abra para esclarecer la agresión a una mujer de unos 80 años registrada en el andén de la Línea 1 de la estación de Sol del suburbano.

Los hechos se han producido poco antes de las 12.00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional han sido requeridos en Sol, en el acceso por la calle Preciados, después de que un individuo agrediera a una mujer de avanzada edad cuando iba a entrar al vagón.

El presunto agresor, de unos 40 años, ha aprovechado el momento en el que se cerraban las puertas del vagón para empujar a la mujer al suelo, pegarle una patada y amagar con aplastarle la cabeza. En el curso de los hechos, un vigilante de seguridad de la estación intervino para detener en el acto al autor de la agresión.

La compañía metropolitana ha anunciado que se personará en su condición de entidad que tiene encomendada la prestación del servicio público de transporte y la gestión de las instalaciones ferroviarias y de los medios personales con los que se presta el servicio, que se han visto afectados por estos hechos, han explicado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En este sentido, han avanzado que Metro ejercerá "todas las acciones que resulten procedentes contra el autor de la agresión, tanto civiles, como penales", para la exigencia de las responsabilidades de todo tipo en las que haya incurrido.

El incidente ha provocado que los trenes de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín no hayan efectuado parada en la estación de Sol durante unos 45 minutos a petición de la propia Policía Nacional, que se personó en el lugar para hacerse cargo del agresor y tras ser requeridos para ello por el departamento de seguridad de Metro.

A su llegada al lugar, el personal sanitario ha encontrado a la mujer inconsciente, por lo que la han trasladado al hospital. El detenido es un hombre de nacionalidad marroquí que cuenta con numerosos y variados antecedentes y al que se le podría acusar de un posible delito de homicidio en grado de tentativa, han apuntado a Europa Press fuentes policiales.