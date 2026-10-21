Metro pone en marcha este miércoles la teleasistencia y 'video ayuda' para la compra de billetes en sus máquinas

Metro pone en marcha la teleasistencia y 'video ayuda' para la compra de billetes en sus máquinas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ofrece desde este miércoles el servicio de teleasistencia y 'video ayuda' para la compra de billetes en sus máquinas expendedoras para facilitar la adquisición de los tickets mediante una comunicación virtual con un empleado del suburbano a través de la pantalla.

En concreto, esta función estará disponible inicialmente en 214 equipos distribuidos en 47 estaciones. De ellos, 72 permitirán establecer la conexión por vídeo, uno por vestíbulo. El objetivo es ir ampliando paulatinamente el servicio hasta llegar a todas las estaciones de la red.

"Las personas que tienen una movilidad reducida o, sobre todo, las personas mayores, van a recibir una ayuda directamente a través de una persona que se va a poder conectar directamente a través de la máquina, a través de una cámara de televisión, de una gran pantalla, y donde se resolverán todas las dudas", ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en declaraciones a los medios.

De esta forma, los usuarios podrán contactar en tiempo real con un agente especializado para resolver dudas, recibir orientación personalizada o realizar la compra de títulos de transporte con asistencia remota. Para ello, un total de 24 profesionales ya han recibido formación específica.

Lo llevará a cabo personal de estaciones, que guiarán al usuario durante todo el proceso de adquisición de los billetes. "Lo que vamos a conseguir es que las personas tengan una atención al cliente mucho más cercana y sobre todo más personalizada", ha indicado el consejero.

La instalación forma parte del plan Estación 4.0, que contempla la renovación de los dispositivos de venta del suburbano con una inversión de 9 millones de euros, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

APERTURA DE LÍNEA 6 LAS 24 HORAS LOS FINES DE SEMANA

Además, tal y como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Línea 6 de Metro, la más utilizada con 430.000 viajeros diarios, abrirá las 24 horas del día durante los fines de semana una vez que finalice la automatización integral de la misma.

Así, la 'Circular' funcionará de forma ininterrumpida desde el inicio del servicio del viernes hasta su finalización el domingo con el objetivo de facilitar los desplazamientos nocturnos, con conexión a intercambiadores de transporte para facilitar el enlace con los autobuses interurbanos nocturnos.

En detalle, este trazado conecta con otras diez líneas del suburbano, cinco intercambiadores de transporte, Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.

Este nuevo horario comenzará a funcionar, según los planes del Gobierno regional, cuando se inicie la circulación automatizada (sin conductor) en la Línea 6, prevista para el primer trimestre del próximo año 2027.

De esta forma, los trabajos de conservación y mantenimiento que actualmente se realizan durante las madrugadas del viernes y del sábado se concentrarán principalmente en la noche del domingo al lunes.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es ir extendiendo la automatización al resto de la red del suburbano, permitiendo aumentar la capacidad de los trenes y ajustar la oferta a la demanda en tiempo real.

También en materia de Metro, el Gobierno regional trabaja ya en llevar el suburbano hacia Leganés, Móstoles y Las Tablas, al norte de la capital, mediante la ampliación de 32 nuevos kilómetros, con horizonte temporal en 2034.

Así, se busca llevar Metro a Móstoles y Alcorcón a través de una prolongación de la Línea 10 desde Puerta del Sur con 6,5 kilómetros de nuevo trazado para conectar con la estación de Manuela Malasaña. El calendario prevé que las obras se desarrollarán entre 2030 y 2034, con una inversión estimada de 1.039 millones de euros y la creación de cinco nuevas estaciones.

También se proyecta llevar el suburbano desde La Fortuna hasta Poza del Agua en Leganés con la ampliación de la Línea 11. En este caso, sería una prolongación de 4 kilómetros y una inversión prevista de 272 millones de euros.

Igualmente, el Ejecutivo sigue trabajando para llevar la Línea 1 a Las Tablas, con la extension desde la futura estación de Fuencarral Norte, en Madrid Nuevo Norte, hasta allí a través de un túnel de 1,5 kilómetros. En este caso la inversión prevista sería de 127 millones de euros.

Asimismo, se avanza para llevar la Línea 3 de Metro Ligero hasta Valenoso, en Boadilla del Monte. La inversión estimada para el proyecto es de 25 millones de euros y la ampliación sumará cerca de 1.500 metros a la línea, de doble vía, y dos nuevas paradas intermedias en superficie.