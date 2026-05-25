Metro reforzará hasta un 125% su servicio durante la visita del Papa y autobuses interurbanos incrementarán frecuencia

Entrada de la estación de Metro de Sol, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará hasta un 125% su servicio durante la visita del Papa León XIV en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, mientras que los autobuses interurbanos incrementarán su frecuencia para atender el desplazamiento de los peregrinos que se alojarán en distintos municipios, con una dotación adicional de 100 vehículos.

Lo ha detallado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con medios de comunicación sobre el despliegue que está realizando el Gobierno regional con motivo de la visita del Santo Padre a la capital.

El objetivo es "facilitar la movilidad" de los peregrinos durante la visita del Papa León XIV, que se celebrará entre el 6 y el 9 de junio, y dar respuesta a la "elevada afluencia" de asistentes prevista en los principales actos programados.

El también portavoz del Gobierno regional ha recomendado el uso del transporte público durante estos días y ha animado a las empresas afectadas por los cortes de tráfico que den flexibilidad en la hora de entrada y salida de los trabajadores. "El Metro va a operar durante toda la visita como si fuera una auténtica hora punta", ha subrayado.

Así, durante el sábado, esta subida se aplicará a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11 horas y el cierre del servicio. Por su parte, el domingo se activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21.30 horas.

Asimismo, el lunes 8 se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 de Metro de Madrid entre las 16.30 y las 23 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes. Por su parte, el martes 9 la línea 8 contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 8 y las 11 horas.

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO O SIN EFECTUAR PARADA

Este plan de movilidad contempla también la suspensión del servicio en algunas estaciones y la posibilidad de que haya trenes que circulen sin efectuar parada en puntos concretos de la red para garantizar la seguridad de los viajeros.

En este sentido, el día 6, a partir de las 17 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima, donde se celebrará la vigilia con los jóvenes, aunque se mantendrá el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt. La situación volverá a la normalidad a las 22 horas. Por su parte, las de Cuzco y Santiago Bernabéu --actualmente en obras-- tampoco estarán operativas.

Para la jornada del domingo, desde el inicio del servicio y hasta las 10 horas, varias estaciones del centro de la capital permanecerán cerradas, entre ellas Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón, y Chueca, por lo que los convoyes no se detendrán en ellas.

En el caso de Sol, estará abierta, con el pasillo de correspondencia con Gran Vía cerrado, y contará con parada de trenes entre las 6.05 y las 7 horas. Asimismo, entre las 10 y las 14 horas dejarán de estar operativas las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.

No obstante, estas medidas podrán modificarse en función de las indicaciones que establezcan la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos y las necesidades de seguridad pública.

Además, el suburbano ampliará su operativo con 10 técnicos de mantenimiento de trenes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio durante estos días. También se incrementará el personal de estaciones con 120 efectivos más, hasta alcanzar un total de 316 trabajadores, mientras que el dispositivo de seguridad contará con 100 vigilantes adicionales, elevando la cifra total a 286.

INCREMENTO DE 100 VEHÍCULOS EN AUTOBUSES INTERURBANOS

Por otro lado, los autobuses interurbanos también incrementarán sus frecuencias para facilitar el desplazamiento de los peregrinos que se alojarán en distintos municipios del entorno de la capital, para lo que se reforzará el servicio con una dotación adicional de 100 vehículos.

Para ello, los ayuntamientos mantienen contacto permanente con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con el fin de trasladar sus necesidades específicas y adaptar, en la medida de lo posible, la oferta prevista a la demanda estimada.

Además, se desplegará un dispositivo especial de seguimiento que permitirá ajustar el servicio, especialmente durante el fin de semana, cuando las conexiones habituales disminuyen respecto a los días laborables, favoreciendo así una movilidad más ágil y fluida.

REFUERZO EN LA RED NOCTURNA DE LA EMT

Por su parte, la EMT reforzará la red nocturna con 25 autobuses adicionales y adaptará el servicio diurno a los desvíos previstos por las ocupaciones en la Plaza de Lima --tanto en la propia plaza como en la vía pública adyacente-- y por la celebración de la misa en Cibeles. Las afecciones comenzarán desde este lunes debido a los cambios de paradas y a la ocupación de carriles.

Asimismo, se actuará de manera específica en determinados corredores y puntos de generación de viajes para equiparar la frecuencia a niveles de día laborable en las franjas de mayor demanda. Entre las actuaciones previstas destacan refuerzos en líneas interurbanas como la 491, 484, 571, 573 o 671, así como el incremento de los nocturnos, con el objetivo de garantizar los desplazamientos durante toda la visita del Papa León XIV.

500.000 TARJETAS MULTI CON DISEÑO ESPECIAL

Además, Metro pondrá en circulación a partir este jueves un tren especial vinilado con imágenes conmemorativas del Pontífice, que recorrerá la Línea 4 de la red durante la estancia de León XIV. Del mismo modo, los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid también decorarán parte de su flota con fotografías alusivas a la visita del Papa, contribuyendo a extender la conmemoración a distintos puntos de la región.

Por otro lado, para rememorar esta fecha, se lanzarán 500.000 tarjetas Multi con un diseño decorado con una imagen referida a la visita papal. Además, la Comunidad de Madrid promoverá el transporte público de la región con el lanzamiento de 6.000 tarjetas precargadas, que incorporará una tarifa especial de 28,08 euros cada una para el comité organizador y los voluntarios.