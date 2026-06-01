Metro refuerza el servicio en las líneas 6 y 12 hasta un 23% desde este lunes por la PAU

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará desde este lunes el servicio en las líneas 1 y 6 para facilitar los desplazamientos de los 42.047 estudiantes de la Comunidad de Madrid que durante cuatro días se examinarán de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26.

El refuerzo se producirá principalmente en las estaciones que conectan con los campus de las universidades públicas, con 13.424 alumnos que harán la PAU en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 10.341 en la Autónoma (UAM), 6.348 en la Carlos III (UC3M), 5.595 en la de Alcalá de Henares (UAH), 4.510 en la Rey Juan Carlos (URJC) y, por último, 1.829 en la Politécnica (UPM).

También se atenderá a las franjas de mayor demanda. Los horarios de las pruebas serán de 9.30 a 11.00 horas, de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a 17.30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.

Así, en horario de mañana, el incremento comenzará antes del inicio de las pruebas, entre las 08.00 y las 09.00 horas, para facilitar la llegada puntual a los centros. Por la tarde, coincidiendo con la finalización de los exámenes, Metro aumentará la circulación de trenes hasta un 23% entre las 17.00 y las 19.00 horas.

A ello se une un refuerzo del personal de estaciones y seguridad, especialmente en los puntos donde se prevé una mayor concentración de usuarios.

En la Línea 6, además de la estación de Ciudad Universitaria, principal acceso a la Universidad Complutense y la Politécnica, se espera un notable incremento de viajeros en Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno, Príncipe Pío, Argüelles y Moncloa, todas ellas con importantes conexiones de transporte y proximidad a centros educativos.

Por su parte, en la Línea 12 (MetroSur), se centrará en estaciones con acceso directo a campus universitarios como Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, Getafe Central, y Leganés Central. Asimismo, se prevé un aumento de la afluencia en las de intercambio como El Casar, Fuenlabrada Central, Móstoles Central y Alcorcón Central, que canalizan los desplazamientos procedentes de distintos municipios del sur de la región.