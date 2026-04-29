Microempresas y autónomos madrileños recibirán ayudas de hasta 150.000 para fomentar su actividad

Decenas de personas durante una manifestación de trabajadores autónomos para protestar contra la subida de cuotas a societarios, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá este año cinco millones de euros en nuevas ayudas directas de hasta 150.000 euros destinadas a promover el crecimiento de microempresas --aquellas con un máximo de nueve empleados-- y de trabajadores autónomos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles esta dotación, así como el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, que se encargará de la gestión de estas subvenciones, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Con esta línea pionera, se sufragará hasta el 50% de la inversión necesaria para la expansión de estas compañías, siempre que tengan al menos tres años de existencia y desarrollen su actividad en la región. Se financiarán, entre otras actuaciones, la contratación de personal, obras de ampliación o transformación de locales, apertura de nuevos establecimientos y la compra de maquinaria o software.

Como novedad en la gestión, y con el objetivo de simplificar la tramitación y garantizar la liquidez de estos negocios, las solicitudes inferiores a 70.000 euros se abonarán en un único pago del 100% en el momento de la resolución de la concesión, sin evaluaciones de control posteriores.

Para asegurar la eficacia en la adjudicación de estos fondos, la Cámara de Comercio madrileña actuará como entidad gestora, encargándose de la recepción de instancias, la verificación de los planes de negocio y el seguimiento de las inversiones. Madrid cuenta actualmente con 441.542 trabajadores por cuenta propia, la cifra más alta desde que hay registros.