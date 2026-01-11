Las mil vidas del Palacio de la Duquesa de Sueca: de la mujer de Godoy a la tele y con sanción por los años de olvido

Archivo - Recurso del Palacio de la Duquesa de Sueca. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fue construido en 1781, se encontraron en su interior restos de enterramientos islámicos fechados entre los siglos XII y XIII, ha sido cuartel de la Guardia Civil, escuela y albergó viviendas, incluso fue declarado en estado de ruina en 1995, se expropió en 1999, fue rescatado del olvido gracias a una serie de televisión hace una década y los años de abandono por parte de la Administración se castigaron con una sanción penal, con posterior exoneración: el Palacio de la Duquesa de Sueca, en el número 2 de la plaza Duque de Alba, a un tiro de piedra del Rastro, ha vivido mil vidas en sus 245 años en pie.

Ahora suma un nuevo uso, varias décadas vacío después, cuando se ha anunciado que albergará un centro de alojamiento temporal para familias vulnerables (4.567 metros cuadrados) y un centro de mayores (1.583 metros cuadrados). Lo explicaba el pasado septiembre la portavoz municipal y vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, tras años de incertidumbres sobre su destino. "Damos una solución definitiva a un tema que viene arrastrando el Ayuntamiento de Madrid desde hace muchos años", exponía.

Tiene presupuesto, 16,5 millones de euros, y el proyecto cuenta con el visto bueno tanto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid como de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, una luz verde que pasa por integrar en el proyecto los restos arqueológicos hallados, restos de enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII o XIII, que serán musealizados por medio de suelo de vidrio.

También se conservará un reloj de sol que salió a la luz en la medianera del palacio con el IES San Isidro, que podría ser anterior incluso a la construcción del propio palacio de Sueca, según datos del Ayuntamiento. Igualmente se conservarán restos de pinturas murales, encontrados en la primera planta, con motivos vegetales y geométricos propios de las decoraciones de los palacios madrileños de los siglos XVIII y XIX.

El Consistorio viene realizando desde 2016, con la Administración Carmena, obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio, trabajos que finalizaron en 2023, bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida.

RESIDENCIA DE LA ESPOSA DE GODOY

El Palacio de la Duquesa de Sueca, la que fuera residencia de la duquesa María Teresa de Borbón y Vallabriga, esposa de Manuel Godoy, el primer ministro de Carlos IV, se incorporó al patrimonio municipal tras una expropiación en 1999, la misma que establecía que el inmueble debería ser destinado a un fin de interés social.

En una de sus anteriores vidas fue escuela para los hijos de los criados del rey y ya en el XIX acogió el Colegio de Humanidades. En el siglo XX fue cuartel de la Guardia Civil y posteriormente dio paso a viviendas privadas. En 2015 el olvidado palacio volvió a cobrar vida, más bien su mítica puerta, la que daba acceso al 'Ministerio del Tiempo', la serie de ficción emitida por TVE en 2015.

SANCIÓN PENAL Y POSTERIOR EXONERACIÓN

Los pleitos en torno al palacio se han ido sucediendo en las últimas décadas, muchos vinculados con las indemnizaciones a los propietarios por la expropiación. Un punto y aparte lo firmó la Justicia, concretamente el Juzgado de lo Penal 10 de Madrid en noviembre de 2024, cuando condenó a quien fuera directora de Patrimonio en el Ayuntamiento con gobiernos del PP entre 2004 y 2012, Amalia Castro-Rial, bajo mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón.

Lo hacía a tres meses de prisión y 1.800 euros de multa por un delito de daños contra el patrimonio histórico al haber "abandonado a su suerte" el Palacio de la Duquesa de Sueca, con una palpable "inactividad absoluta". La decisión judicial llegaba después de un Plan Especial firmado en 2005 y una orden de demolición parcial en 2013. El Ayuntamiento también fue señalado por su responsabilidad civil subsidiaria.

La Justicia argumentaba que la investigación se abrió en mayo de 2023 y el auto que cerraba la instrucción se dictó en 2023, por lo que nueve años de tramitación de la causa resultaba excesivo. Tanto la acusada como el Ayuntamiento apelaron ante la Audiencia Provincial, que en mayo de 2025 anuló la condena, exonerando también al Consistorio.

"SERIAS DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, DETECTADAS DESDE 1988"

En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) fue incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos, con el nivel máximo de protección (Nivel 1) y grado integral.

El Ayuntamiento adquirió el edificio por expropiación forzosa en el 1999 para adecuarlo al uso previsto en el Plan General, que lo calificó como Uso Dotacional para Servicios Colectivos, desalojando las viviendas existentes. En ese momento el edificio tenía "serias deficiencias estructurales, detectadas desde 1988", alegó el Consistorio.

Ahora este inmueble, un vecino más de La Latina, espera que esta vez sí sea la definitiva, que salga de su letargo de años sin actividad y que abra sus puertas al prometido proyecto del Ayuntamiento, de carácter social, un centro de mayores y un centro de alojamiento temporal para familias vulnerables.