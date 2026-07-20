Miles de personas celebran en Madrid que España es campeona del mundo: "Ya tenemos la segunda"

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina, en el Movistar Arena, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Yo soy Español", "argentino el que no vote" suenan al son de los claxons de los coches que cruzan frente a abres abarrotados de la capital mientras resuenan los gritos de júbilo de 35.000 personas en la Plaza de Colón y 15.000 en Puente del Rey que han coreado el gol de Ferrán Torres en la prórroga del partido frente a Argentina que este domingo ha supuesto el segundo Mundial de fútbol en la historia de España.

La victoria contra Argentina ha llenado unas calles ya abarrotadas durante el partido. "Es histórico", se decían unos aficionados a otros tras el pitido final. "Nos merecíamos ganar", coincidían varios aficionados en comentarios a Europa Press, que criticaban la ausencia de juego de combinado albiceleste y el "dominio absoluto" con el que han calificado el juego de España.

Aunque también ha habido quien ha anunciado el inicio de una "era española" en el fútbol de selecciones. "Tenemos la segunda, pero podemos conseguir otra en cuatro años", advertía un aficionado que destacaba la juventud del equipo que ha devuelto a España a la cima del fútbol mundial, y apuntaba al torneo que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos.

Centenares de personas se han reunido en torno a las pantallas que ha habilitado el Ayuntamiento de Madrid para ver la final del Mundial celebrada en New Jersey (EEUU). La tensión se ha palpado a lo largo de todo el encuentro y tras el gol anulado a España en el alargue. Durante todo el encuentro, los aficionados españoles han llenado de cánticos el centro de Madrid.

Gritos contra Leo Messi, la estrella argentina, y principalmente contra el presidente de la FIFA, organismo organizador del torneo, Gianni Infantino. Pero 16 años después, España ha conseguido su segunda estrella tras el gol de Iniesta en el Mundial de 2010 en Sudáfrica que supuso el primer triunfo de la Selección en un campeonato del mundo de fútbol masculino.