El militar que estranguló a su mujer alega depresión por "hostigamiento" de su suegra para evitar la cárcel

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del capitán del Ejército de Tierra acusado de estrangular en noviembre de 2023 a su mujer delante de sus hijos en Puente de Vallecas ha solicitado que se le aplique una eximente completa por alteración psíquica debido a una depresión generada por el "hostigamiento" que asegura que sufría por parte de su esposa y su suegra.

El juicio ha arrancado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular y la exposición de las cuestiones previas de las partes. Así, este jueves arrancará la fase testifical con la declaración de los padres de la fallecida.

La víctima, de 37 años, era enfermera del Hospital Gregorio Marañón de la capital. Tras el crimen, el procesado llamó a los servicios de emergencias: "Es el 112. Acabó de matar a mi mujer en casa. Tengo dos niños pequeños. Envíen a quien tengan que enviar para atenderles", manifestó en la llamada.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de parentesco y género, así como un delito de lesiones psíquicas. Por ello, solicita una pena de 20 años de prisión por el asesinato y un año adicional por lesiones.

Por su parte, el abogado de la familia eleva la petición a 25 años de prisión, mientras que la acusación que ejerce la Comunidad de Madrid reclama una pena de 27 años de prisión.

En las cuestiones previas, la defensa ha considerado que en los hechos concurre una eximente completa por alteración psicológica de su cliente. De forma subsidiaria, solicita una pena de doce años de prisión por un delito de asesinato con las atenuantes de confesión y obcecación.

El letrado niega el relato de los hechos que realiza el fiscal y que su cliente sea experto en combate "cuerpo a cuerpo", como sostienen las acusaciones. Asegura que desde 2022 la relación matrimonial del procesado se desgastó por "el hostigamiento" por parte de su mujer y de su madre, quienes le reprochaban dedicarse más a su trabajo y que "no valía nada como padre".

"Ésta fue la causa de su deterioro cognitivo y psicológico que a lo largo del tiempo no supo controlar. Esto le llevó a aislarse por miedo y vergüenza por el trato que recibía", sostiene el abogado, quien detalla que acabó en un cuadro ansioso depresivo.

Los hechos se habrían producido después de que la familia regresara de Faunia y la mujer le insultara durante todo el camino de vuelta. "Te voy a hacer la vida imposible. Lo que tienes que hacer es tirarte por la ventana", recoge el escrito de defensa.

HECHOS JUZGADOS

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2023, cuando el procesado, que no aceptaba la ruptura tras la demanda de divorcio presentada semanas antes por la víctima, inició una discusión al regresar ambos al domicilio.

En el transcurso de la misma y, según la Fiscalía, con intención de acabar con su vida, el acusado la agarró fuertemente del cuello, provocándole una asfixia mecánica por estrangulación.

La mujer cayó al suelo en parada cardiorrespiratoria y fue atendida en un primer momento por agentes de la Policía Nacional y Municipal, que iniciaron maniobras de reanimación. Posteriormente, sanitarios del Samur y Summa lograron recuperar el pulso y trasladarla al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado crítico.

Pese a la atención médica intensiva, la víctima falleció dos días después a consecuencia de las graves lesiones derivadas de la estrangulación, tras sufrir múltiples complicaciones que desembocaron en un fallo multiorgánico.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 27 de noviembre de 2023, por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Madrid, que además acordó la prohibición de acercarse a sus hijos y la suspensión de la patria potestad.