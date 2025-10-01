La ministra de Vivienda avanza que las demoliciones de la Operación Campamento arrancarán antes de fin de año

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado este miércoles que la Operación Campamento para la construcción de esas 10.700 viviendas en el ámbito estará en marcha "muy pronto" y antes de que termine el año se demolerán los edificios en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa.

En declaraciones a 'Onda Cero' recogida por Europa Press, la ministra ha subrayado que, en las promociones que el Ministerio está llevando a cabo en colaboración con otras administraciones y con la implicación del sector privado, está siendo posible reducir los plazos. "Estamos construyendo viviendas en un plazo de un año, desde que se pone la primera piedra hasta que se entregan", ha dicho.

La propia ministra apuntó el pasado año que la fecha clave para que las viviendas de la Operación Campamento terminen su construcción es el año 2027 e indicó que se espera que para ese momento "algunas de esas más de 20.000 personas puedan estar disfrutando de ellas y desarrollando plenamente sus proyectos de vida".

La 'Operación Campamento' supone la construcción de 10.700 nuevas viviendas, de las que más del 65% contará con algún tipo de protección (VPPL, VPPB y en régimen de alquiler).

El Ayuntamiento de Madrid ha dado recientemente el penúltimo paso para desbloquear la operación Campamento con la tramitación del proyecto de urbanización aprobando la iniciativa de gestión urbanística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, formalizada por SEPES. Las obras arrancarán antes de 2026, según adelantó recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La superficie total de este nuevo desarrollo es de 2.110.206 metros cuadrados, un espacio similar al ámbito que ocupa Madrid Nuevo Norte, con 230 hectáreas. Se mantendrán las instalaciones existentes del Servicio Geográfico del Ejército y Centro Militar de Veterinaria como dotaciones públicas.

Un total de 3.800 viviendas se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 a Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 serán viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 viviendas restantes serán para construir vivienda libre.

Del resto del ámbito, 93.340 metros cuadrados de edificabilidad se reservarán para comercio y 59.048 m2 a oficinas. La superficie para redes públicas es de 1.563.420 m2. Entre los principales usos se encuentra la red local de servicios urbanos (viarios interiores), para la que se dedican 560.980 m2; para espacios públicos arbolados habrá 210.872 m2; para la red local de equipamientos sociales, 180.904 m2; para zonas verdes se contempla destinar 154.169 m2; para usos dotacionales públicos se reservarán 147.719 m2, y para equipamientos sociales, 23.074 m2.

El ámbito se localiza en el extremo suroeste del casco urbano de Madrid, en el distrito de Latina, y con el paseo de Extremadura como eje longitudinal en su tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, en los barrios de Campamento al norte y Las Águilas al sur. El arroyo Valchico, afluente del Meaques, que atraviesa la Casa de Campo y desemboca en el Manzanares, marca el límite al norte del sector.

Tras el avance del proyecto, los siguientes pasos administrativos pasan por la aprobación de las bases y estatutos de la Junta de Compensación en Junta de Gobierno, tras someterse previamente a información pública. Y, en paralelo, irá la tramitación del proyecto de urbanización del ámbito, que necesariamente también se elevará a Junta de Gobierno.