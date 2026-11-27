Archivo - Interior de Gruta 77, en Carabanchel - MADRID FILM OFFICE - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mítica sala de conciertos Gruta 77, ubicada en el distrito de Carabanchel, se despedirá este domingo de su público con Mamá Ladilla, una de las formaciones que han pasado por su escenario a lo largo de sus 26 años de historia.

Bajo el lema '¡La última vez!', la recta final de la programación, adelantada por 'El País', arrancará este viernes con las actuaciones de The Trebolmakers y Radio Clash en una fiesta homenaje a Shane MacGowan (The Pogues), mientras que el sábado será el turno de la banda estadounidense The Fuzztones y The Oompa Loompas. El domingo, Mamá Ladilla será la encargada de despedir la sala junto a El Señor Que Te Molesta.

Fue el pasado mes de junio cuando el propietario de Gruta 77, Juan Luis Nieto, conocido como 'el Indio', anunció el cierre en diciembre tanto de la sala de conciertos como de los locales de ensayo, después de más de dos décadas de actividad y 5.148 conciertos.

El responsable del espacio justificó su decisión por el desgaste acumulado durante todos estos años y la necesidad de descansar, al tiempo que agradeció al público su apoyo a este proyecto vinculado al rock&roll.

Ubicada en la calle Cuclillo, en el barrio de San Isidro, y con capacidad para 300 personas, Gruta 77 se ha consolidado desde su apertura en septiembre de 2000 como uno de los referentes de la escena musical underground madrileña, con el paso por su escenario de bandas como Siniestro Total, Burning, Bad Manners, The Damned o The Yardbirds.

CONCIERTOS EN OTRAS SALAS

Pese al cierre del espacio, la promotora Gruta 77 continuará organizando conciertos en otras salas de la capital, tal y como avanzó su propietario el pasado mes de junio.

Así, el último cartel recoge ya un especial dedicado a Ramones el próximo 30 de diciembre en la sala Clamores, así como las actuaciones de G.B.H. el 11 de febrero de 2027 en la sala Mon y de J. Teixi Band y The Inciters el 18 de marzo y el 20 de mayo, respectivamente, en la sala Villanos.