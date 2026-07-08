Los míticos cuadernos Rubio, la Game Boy o el entrañable Espinete: Condeduque se llena de nostalgia con 'Yo fui a EGB'

La exposición 'Yo fui a la EGB' propone un viaje al pasado para recordar los objetos que marcaron la infancia - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge este verano la exposición 'Yo fui a EGB' con la que invitará a los visitantes a sentir la nostalgia de la infancia con un recorrido por los recuerdos que marcaron a varias generaciones, a través de objetos como los míticos cuadernos Rubio, la Game Boy clásica o el entrañable personaje de Espinete.

La exposición reúne más de mil piezas relacionadas con la vida cotidiana de quienes crecieron durante los años de la Educación General Básica (EGB), que se han ido coleccionando durante los últimos 15 años, según ha destacado durante la inauguración el comisario de la muestra, Jorge Díaz, quien forma parte del proyecto 'Yo fui a EGB', nacido en 2010 como una página en Facebook.

"Es una exposición que va creciendo, que está viva, porque los propios seguidores, si tienen que vaciar una casa, tienen que deshacerse de libros, de juguetes, les tiene tanto cariño que les da pena tirarlo a la basura y recurren a nosotros a ver si lo cogemos", ha explicado a los medios.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha acudido a la presentación, donde ha destacado que esta propuesta --que forma parte de la programación de los Veranos de la Villa-- va a traer "muy buenos recuerdos" a los mayores de 40 años.

"Invito a que vengan aquellos que tenemos ya esta edad, a partir de los 40, que vengan con las generaciones nuevas, porque van a descubrir cosas que son muy bonitas", ha destacado, poniendo de ejemplo "los dos canales" que existían entonces en la tele y los "turnos" para levantarse a subir el volumen.

Los visitantes se embarcarán de este modo en un viaje al pasado en el que se reencontrarán con una serie de personajes como la profe de tercero, el dependiente del videoclub del barrio, pero también con 'casetes' y reproductores en el que un día sonaron temas como 'Pata negra' de Camarón.

La instalación también ha recreado distintas habitaciones de la infancia de muchos, como un salón que parece sacado de la serie 'Cuéntame', con una "tele de culo", que marcó la historia de la televisión hasta la llegada de las pantallas planas, una máquina de escribir o un vinilo de Manolo Escobar.

"Nuestro Ikea eran los sofás de sky del salón, el tapiz de ciervos en la pared y la flamenca y el toro encima de la televisión. Estaban en todas las casas, son muy reconocibles. La gente cuando las ve dice es que era mi casa o la casa de mi abuela", ha explicado Díaz.

Igualmente, destacan la recreación de una clase de la ya desaparecida EGB, presidida por una pizarra de tiza y la fotografía de los reyes eméritos, y de una cocina con estética de la época y en la que no falta una botella de La Casera antigua y latas con productos de limpieza.

No obstante, los visitantes también se tropezarán con objetos que aún son populares entre los más jóvenes hoy en día: cubos de rubik, frisbis, cómics, las populares piezas de Lego o los Playmobil. A lo largo de la exposición, también se ha instalado un espacio dedicado a la Movida Madrileña y a personajes como a la cantante Alaska, también a 'Verano Azul' con sus bicicletas y su melodía que invita a ponerse a silbar, o el plató del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

"Hay un escenario que es un kiosco de golosinas, de chucherías, de juguetitos, en el que todo el mundo se va a identificar con algún juguetito que tuvo, hay una tienda de ultramarinos, son diferentes escenarios que son historia de este país, es cultura popular, es lo que hemos vivido", ha concluido el comisario.

Esta propuesta está diseñada para todos los públicos e invita a los más jóvenes a conocer cómo fue la infancia de sus padres y abuelos, convirtiendo la visita en una experiencia inmersiva y compartida entre generaciones.

La exposición 'Yo fui a EGB' estará disponible hasta el 30 de agosto de manera gratuita, de martes a sábados en horario de 10 a 14 horas y de 17.30 a las 20 horas. Los domingos y festivos se podrá visitar desde las 10.30 a las 13.30 horas.