MM acusa a Ayuso de preferir "pelearse" con Martín y dar "palos" a acampados en vez de hacer "su trabajo" en vivienda

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha acusado este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de preferir "pelearse" con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y que a los acampados en la Puerta del Sol "les den palos a que les den casas" antes que ejercer sus competencias en vivienda.

"Aquí hay que ser muy claros y decirlo de forma tajante. Ayuso prefiere pelearse con el delegado del Gobierno que hacer su trabajo", ha afirmado Maestre ante los medios en la antesala del Pleno, donde ha reclamado "cero desalojos y muchas políticas de vivienda efectivas en Madrid".

Maestre ha ironizado igualmente sobre la polémica del ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí. "Ya sabemos que Ayuso sabe buscar casas, porque para ella ha encontrado unas cuantas. De hecho, de áticos va sobrada. Ahora tiene que demostrar que sabe hacer eso mismo para los ciudadanos madrileños, que son los que le pagan el sueldo", ha afirmado.

La portavoz municipal también ha dirigido sus críticas al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después del acuerdo alcanzado este lunes entre los representantes de Maricarmen y Urbagestión, en una reunión mediada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que la octogenaria pueda regresar a la casa de la que fue desahuciada la pasada semana.

"El señor Almeida, que hoy salía aquí tan ufano a hablar de Maricarmen, ¿qué va a hacer y qué va a votar para impedir que haya otras Maricármenes en Madrid o en cualquier otra ciudad de España?", ha preguntado Maestre sobre el voto del PP en el Congreso.