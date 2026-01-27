MM acusa al Gobierno de Almeida de "precarizar" a Samur Social y este defiende un aumento del presupuesto del 18%

Archivo - Una persona de Samur Social durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce-Bomberos de Madrid, en la Casa de la Villa, a 15 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "precarizar" a Samur Social, mientras que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha defendido un aumento del presupuesto del 18% en el marco de unos presupuestos municipales que superan los 1.000 millones de euros en políticas sociales.

Durante su intervención en el Pleno de Cibeles, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha acusado al Gobierno municipal de "sacar pecho" mientras se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores del servicio.

En concreto, Sánchez ha denunciado salarios "insultantes", de "alrededor de 1.200 euros" mensuales, sin complementos por peligrosidad, penosidad o turnicidad, "pese a la exposición a riesgos biológicos", y ha reprochado al Ejecutivo de Almeida de no aplicar mejoras que sí existen en otras comunidades autónomas.

La edil también ha criticado una reducción de personal en el nuevo pliego de contratación, que habría pasado "de 96 a 76 auxiliares", así como la eliminación de especializaciones y el aumento de los tiempos de respuesta ante emergencias. Según ha señalado, estas decisiones no vienen impuestas por la ley, sino que responden a "recortes" presupuestarios del Gobierno municipal, lo que, a su juicio, está "asfixiando" al personal del Samur Social.

"Hoy espero de usted soluciones y lo esperan todos los trabajadores y todas las trabajadoras del Samur social. No olvide que algunos de ellos están acudiendo a los servicios sociales para poder llegar a fin de mes", ha lanzado a Fernández.

En su réplica, el delegado del ramo ha puesto en valor la actuación del Samur Social en emergencias recientes, como la explosión registrada en el distrito de Carabanchel, donde se dio alojamiento inmediato a más de 50 personas. "De nuevo la izquierda populista, la izquierda demagógica viene a cuestionar un servicio que el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo de los de máxima calidad", ha criticado Fernández.

El responsable de Políticas Sociales ha detallado que el contrato del Samur Social ha pasado de 16,3 a 19,3 millones de euros, mientras que el contrato de la campaña de frío se ha incrementado cerca de un 20%, hasta alcanzar los 4,1 millones.

Además, ha defendido que los salarios se rigen por el convenio de intervención social y ha señalado mejoras en la estabilidad de las plantillas, con un total de 225 trabajadores --200 aportados por la empresa adjudicataria y 25 municipales--, así como la incorporación de 13 psicólogos, la modernización de infraestructuras y la renovación de la flota de vehículos.

Fernández ha concluido su intervención asegurando que el Samur Social es "uno de los baluartes del Ayuntamiento de Madrid" y ha insistido en que la defensa de los servicios públicos "se hace con gestión y no con discursos vacíos".