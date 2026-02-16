MM advierte que las 1.605 plazas de campamentos municipales de Semana Santa solo cubren al 0,4% de menores de la ciudad

Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas, antes de entrar al Centro Chapotea con la Asociación Barró en Vallecas, a 20 de julio de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha advertido que las 1.605 plazas municipales de campamentos urbanos ofertadas por el Ayuntamiento de Madrid para Semana Santa solo cubren al 0,4% de los menores de entre 3 y 16 años de la ciudad, una cifra que considera "absolutamente insuficiente" para facilitar la conciliación de las familias madrileñas.

La iniciativa, formulada por la concejala Lucía Lois Méndez de Vigo en la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, ha sido respondida por el director general de Educación, Juventud y Voluntariado, Carlos Blanco, quien ha defendido que la valoración del número de plazas que anualmente ofrece el Ayuntamiento es "muy positiva".

"Sin caer en la complacencia, lo es tanto por el número de plazas, 65.000 plazas anualmente, la mayoría de las plazas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid son plazas de campamentos urbanos, como por la calidad que se presta en los distintos campamentos, atendiendo precisamente a los niños con necesidades y que son más vulnerables", ha afirmado.

En su turno de réplica, Lois ha afeado al director general que respondiera con el cómputo global anual y no con los datos concretos de Semana Santa. "No nos confundan con las cifras, porque yo estoy aquí hablando de los campamentos de Semana Santa, no en general sobre los campamentos", ha subrayado.

La edil ha recordado que, según los datos facilitados por la propia Administración, se ofertarán 1.605 plazas para un periodo que comprende "cinco días laborales, nueve días de vacaciones", frente a una población estimada de 400.000 menores de entre 3 y 16 años en la ciudad.

"Estas plazas suponen un 0,4% en total el número de niños entre 3 y 16 años que viven en la Ciudad de Madrid", ha advertido. A su juicio, el Consistorio está "batiendo récords con este número de plazas que van a la baja en vez de a la alta" y vuelve a ofrecer "una cantidad absolutamente insuficiente".

Asimismo, ha señalado que a estas plazas se suman "las poquísimas plazas" que ofertan los distritos, "siete de los 21 distritos", y ha criticado la falta de un espacio único que centralice toda la información. "No existe una dirección web del Ayuntamiento donde conste toda la oferta de campamentos urbanos gestionados por los distritos y por el área. No todos constan ni explican el proceso de admisión de las familias", ha afirmado.

Como ejemplo, ha citado el distrito de Arganzuela, donde el pasado año "sacaron 150 plazas para 700 solicitudes", y el colegio Meseta de Orcasitas, donde "para 336 solicitudes ustedes han ofertado 80 plazas públicas".

En este contexto, ha sostenido que la insuficiente oferta pública obliga a muchas familias a recurrir a campamentos privados. "Nos queda solamente la opción privada y es sacar el dinero de nuestro bolsillo, que ya está muy mermado", ha señalado, antes de recordar que en Madrid "cuesta 896 euros al mes criar a un niño o una niña", un 20% más que en el resto de España.

Por su parte, Blanco ha asegurado que no hay "nada nuevo" en las críticas de la concejala y ha insistido en que las 65.000 plazas anuales van dirigidas a los niños más vulnerables. "No nos da miedo la oferta privada y que cada familia elija libremente dónde quiere llevar a sus niños en la época de campamento", ha concluido.