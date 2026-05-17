MM advierte de "peligro real" en San Isidro por aglomeración y exige a Almeida ponerse "las pilas" y evitar "desgracias"

Pasacalles con Gigantes y Cabezudos, en la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2026, Madrid (España). - Carlos Lujan / Carlos Lujan

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido de la existencia de situaciones de "peligro real" durante las Fiestas de San Isidro por aglomeraciones de público y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "se ponga las pilas" para evitar una "desgracia" en la próxima edición.

A través de un hilo publicado en la red social X, Maestre ha señalado que durante la jornada del viernes se registraron concentraciones de personas que, según apunta, generaron problemas de seguridad, "con vías de evacuación bloqueadas y "dificultades" de acceso para los servicios de emergencia.

Así, ha subrayado que la participación de millones de personas merece "una evaluación con ánimo constructivo" de las fiestas organizadas por el Ayuntamiento, que ponen el broche este domingo. "Hay que reflexionar sobre cómo gestionar esto antes de que ocurra una desgracia", señala.

La portavoz de Más Madrid ha comenzado su mensaje agradeciendo el trabajo de los servicios públicos implicados en el desarrollo de las fiestas en honor al patrón de la capital, entre ellos SAMUR, Policía Municipal, servicios de limpieza y asociaciones vecinales, a quienes ha reconocido su labor.

Entre los puntos a mejorar, Maestre ha apuntado a deficiencias en el dispositivo de movilidad, con frecuencias que ha considerado insuficientes en líneas de autobús de la EMT y en Metro de Madrid durante horas punta, coincidiendo con la llegada de asistentes a los conciertos.

"Las frecuencias no están alineadas con la realidad de cuándo llega y se va la gente. No es que no hagan nada extra, es que ni siquiera cumplen con horarios "normales" (festivo)", explica la portavoz.

Como propuestas, Maestre ha planteado la puesta en marcha de lanzaderas desde el Puente de Pontones y el polideportivo de Gallur para descongestionar el acceso, así como un refuerzo real de las líneas de transporte público adaptado a los horarios de los eventos y no a un calendario festivo genérico.

SONIDO "IRRISORIO", FALTA DE BAÑOS Y LIMPIEZA "INSUFICIENTE"

También ha criticado el sonido de los conciertos, que ha calificado de "irrisorio". "Cuando tanto artistas como público se quejan de que no se oye nada a pocos metros del escenario, algo falla", afirma.

Otro de los aspectos señalados por Maestre es la falta de aseos en la Pradera durante las celebraciones. Para la líder de la oposición, una cuestión de "presupuesto y voluntad". "Hacen falta el doble de baños. El triple. Diez veces más de contenedores sanitarios higiénicos", asegura.

En materia de limpieza, ha criticado que la recogida de residuos en la Pradera de San Isidro y su entorno ha resultado "insuficiente". En este sentido, ha subrayado que falta "un refuerzo amplio y sin tacañería" en la Pradera y en todo su perímetro para que los vecinos "no sufran" la fiesta.

"San Isidro es de Madrid y de los madrileños. Precisamente por eso merece la crítica constructiva: porque lo que funciona hay que celebrarlo, y lo que no funciona hay que arreglarlo. El año que viene Almeida debe ponerse las pilas y hacerlo mejor", concluye Maestre.