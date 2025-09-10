MM alega contra ordenanza de terrazas porque "no reconoce problema de saturación" y pide no conceder más autorizaciones

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Más Madrid ha presentado alegaciones contra la nueva ordenanza de terrazas porque "no reconoce que hay un problema de saturación de terrazas en el centro de la ciudad" y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no conceda ni una autorización más.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal Nacho Murgui ha asegurado este miércoles que la ordenanza "parte de un diagnóstico erróneo" al no reconocer el "problema de saturación" de terrazas "en un contexto de turistificación".

"No limita la proliferación de terrazas, no hace distinciones entre los barrios de la periferia y el centro de la ciudad y no aborda el quid de la cuestión. Por este motivo, lo que nosotros pedimos al alcalde es que no conceda ninguna autorización más para nuevas terrazas ni para ampliar las existentes en el centro de Madrid", ha exigido.

Según los datos que ha ofrecido Murgui, el número de terrazas "se ha doblado en menos de una década", pasando de 3.000 a 6.400. Ha añadido que la nueva ordenanza "solo busca canalizar la actual demanda creciente".

"Es una herramienta para seguir dando manga ancha a convertir nuestra ciudad en un parque temático. Es un contrasentido establecer una zona especial de protección acústica, que impide la implantación o la ampliación de actividades de hostelería y que se permita a estos mismos establecimientos que dispongan de nuevas autorizaciones de terrazas o que puedan ampliar las que ya hay", ha alertado.

Por otra parte, Murgui ha recalcado que "hay un problema de fondo", como la "falta de medios, materiales y de medios humanos para poder garantizar el control del cumplimiento de esta nueva normativa y poder imponer las acciones que sean necesarias cuando se produzcan estos incumplimientos".

"Puede que ante esta falta de recursos todo quede en agua de borrajas y lo que sigue imperando en la ciudad es la ley del mercado y que se siga favoreciendo la turistificación y la conversión del centro de la ciudad en un parque temático para turistas", ha aseverado.