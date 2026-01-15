MM considera "inaudito" lo del CDM Daoíz y Velarde y cree que Levy "no está capacitada" para dirigir la Junta de Retiro

Archivo - El concejal de Más Madrid Nacho Murgui - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha apuntado a que lo que ha ocurrido con el CDM Daoíz y Velarde es "inaudito" y ha cuestionado si la concejala-presidenta del distrito de Retiro, Andrea Levy, "está capacitada" para dirigir la Junta Municipal.

Así lo ha trasladado el edil a Europa Press después de que la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, informase en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la rescisión del contrato a la concesionaria del centro deportivo.

"Finalmente se va a resolver el contrato por incumplimiento por parte de ese adjudicatario", ha señalado Sanz, quien ha explicado que el Ayuntamiento ha impuesto cuatro sanciones sólo en el último mes a la concesionaria.

Murgui lamenta el "deterioro" que ha sufrido este equipamiento, "importantísimo" para el distrito, y que dio como resultado el cierre de las instalaciones el pasado mes de noviembre. "Con molestias para todos los vecinos, pero que también tiene consecuencias que se extienden más allá, como a los colegios del distrito", ha asegurado.

El también portavoz de Más Madrid en Retiro ha afirmado que "no es la primera vez" que surgen "problemas" con empresas concesionarias que gestionan "servicios públicos importantísimos" en este distrito.

"No olvidemos que los centros de mayores llevan sin actividad durante meses y a causa precisamente del quiebre de la empresa que se dedicaba a gestionar las actividades de estos centros. Lo que está ocurriendo en Retiro es inaudito", ha señalado, para luego concluir que los vecinos están pagando así "las consecuencias" de la gestión de Levy.