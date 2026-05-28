MM cree que para Almeida los vecinos de San Blas son "de tercera" y le pide "remar" ante los problemas de seguridad

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MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, cree que para el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, los vecinos de San Blas son "de tercera" y ha exigido al primer edil que "reme hacia el mismo lado" que Delegación del Gobierno para solucionar problemas de seguridad en este barrio.

Así lo ha trasladado Maestre en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha avanzado que acudirá a la concentración prevista para las 19.30 horas de este jueves convocada por el Movimiento Vecinal de San Blas bajo el lema 'Por un barrio digno, cuidado y respetado. No más drogas y narcopisos. Más seguridad y limpieza. Queremos soluciones'.

"Esta tarde vamos a estar codo con codo con los vecinos de San Blas en su manifestación, como hemos venido estando en los últimos años, compartiendo sus denuncias y también sus demandas frente al abandono total que viven en el barrio. A quien no vamos a ver seguro es a (Isabel Díaz) Ayuso y a Almeida, que pisa en más Miami que San Blas y que no puede mirar la cara a los vecinos del barrio", ha afirmado la portavoz de Más Madrid.

Maestre apunta a que "el deterioro en la convivencia es una realidad" y que es "consecuencia directa" del "abandono sistemático" en los servicios públicos, en la limpieza, en la seguridad o en el apoyo al comercio de proximidad. "El mensaje del PP es claro, los vecinos de San Blas son madrileños de tercera", ha reiterado.

Además, ha afeado tanto a la presidenta autonómica como al alcalde no haber acudido a la reunión a tres bandas convocada hace unas semanas por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien sí acudirá a la Junta de Seguridad de San Blas-Canillejas, prevista para el 22 de junio, tras la invitación de la concejala del distrito, Almudena Maíllo, para "trabajar juntos" en dar una solución a los problemas de inseguridad en el entorno del parque Paraíso.

"Son los propios vecinos los que lo han pedido desde el primer día. Quieren una mesa en la que las tres administraciones trabajen juntas para prevenir los problemas de seguridad y para solucionar el problema social de adicciones que existe en el barrio", ha expuesto Maestre.

Por último, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones a "coordinarse" y a "remar hacia el mismo lado". "Desde Más Madrid no vamos a dejar de exigirlo en la calle con muchos vecinos hoy y también en nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Madrid", ha concluido.