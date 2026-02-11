MM cree que la Comunidad amenaza con recurrir el proyecto de ley sanitaria porque "en Villaquirón están muy preocupados"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una entrevista con Europa Press - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid considera que la Comunidad de Madrid ha amenazado este miércoles con recurrir el proyecto de ley sanitaria porque "en Villaquirón están muy preocupados".

"Ayuso y a su novio se les acaba la fiesta. No se han preocupado por el millón de pacientes en lista de espera. No se han preocupado por los audios del CEO de Torrejón, por cómo la salud de los madrileños está en riesgo. Se han preocupado cuando han visto que se les acaba la fiesta", ha trasladado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Ha advertido de que "se acaban las mordidas a Alberto Quirón, el tren de vida de millonarios y desguazar la sanidad para llevarse ellos el beneficio". Bergerot ha reivindicado que esta ley es "más necesaria que nunca para proteger la sanidad pública".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha amenazado con llevar a los tribunales el anteproyecto de ley que regula la colaboración público-privada en sanidad y ha criticado que la ministra del área, Mónica García, quiera "exportar el caos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que las sanitarias son competencias "exclusivas" de las regiones y ha criticado que la ministra quiere meterse en su "capacidad de autoorganización".

"Si esa ley saliera adelante, que insisto, lo dudo mucho, por supuesto que tendría la correspondiente respuesta en los tribunales por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha expresado el consejero.