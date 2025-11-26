MM cree que universidades públicas son "un tesoro" que el Gobierno de Ayuso se quiere "cargar" con "asfixia económica"

Pasacampus en la UCM, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, cree que las universidades públicas madrileñas son "un tesoro" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se quiere "cargar" a través de una "asfixia económica programada" que las deja en una "situación límite".

Así lo ha trasladado Rubiño en declaraciones difundidas a la prensa este miércoles, en plena huelga de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para exigir más financiación.

Rubiño ha puesto de ejemplo de "situación límite" a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "en la que no saben si van a poder pagar las nóminas de los profesores a partir de diciembre".

"Una humillación, diciéndole a la UCM que tiene que aceptar un crédito por parte de la Comunidad de Madrid para poder pagar esas nóminas cuando, precisamente, la necesidad de ese crédito proviene de los recortes que la propia Comunidad ha infligido sobre los presupuestos de esa universidad", ha explicado.

Además, dice que es una "vergüenza" y una "situación kafkiana" que se da en Madrid, "un lugar que ha sido siempre emblemático por sus universidades" y que ahora "amenaza" el "legado" de los centros públicos.

Para Rubiño, "un tesoro para la democracia y la sociedad" que ha permitido que "una generación entera pueda, en algunos casos, venir de familias muy humildes que no ten estudios y que han pasado incluso a doctorarse gracias al ascensor social que significa la universidad pública". "Y eso se lo quieren cargar", ha alertado.

En concreto, apunta a "recortes salvajes" que hacen que las universidades "tengan hoy el mismo presupuesto que tenían en 2009, cuando hoy el coste de la vida es un 40% más caro".

"A nadie se le escapa que eso es un absoluto recorte. Si tú congelas los fondos de las universidades durante la friolera de 16 años, evidentemente estás provocando un recorte insostenible en los fondos de las universidades y por eso miles de estudiantes se van a manifestar hoy", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que profesores y personal universitario también están llamados a la huelga para "intentar frenar" una situación "con la que en algunos casos no pueden ni siquiera encenderse las calefacciones en los centros, que el material de las investigaciones esté obsoleto, que no se puedan hacer las labores de mantenimiento o que incluso se pueda pagar las nóminas de los profesores".

Finalmente, Rubiño ha trasladado su apoyo a los estudiantes, profesores y trabajadores en huelga y su 'no' al "intento" de Ayuso de "aprobar una ley que amenaza con multas de hasta 100.000 euros a los estudiantes que quieran protestar". "Esto es una atropelía y un ataque a las universidades que son un tesoro de Madrid que nosotros siempre vamos a defender", ha concluido.