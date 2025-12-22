MM critica a Almeida por "dedicarse a tonterías" en vez de escuchar lo que se habla "fuera de las paredes de Cibeles"

Archivo - El portavoz del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "dedicarse a tonterías" en vez de escuchar lo que hablan los madrileños "fuera de las paredes de Cibeles" en una ciudad "cada vez más cara" y en la que "vivir se hace más cuesta arriba".

En su intervención durante el Pleno de Cibeles, Rubiño ha cargado además contra el primer edil por "criticar a todo el mundo", "insultar al de enfrente" y hacer un "ejercicio permanente de arrogancia", y ha afirmado que la gente no habla de sus "gracietas" ni de sus "faltas de respeto".

"De lo que hablan es del miedo, por ejemplo, a la renovación del próximo alquiler o a que, por ejemplo, gracias efectivamente a un cambio de normativa, haya edificios enteros en esta ciudad que pasen a ser convertidos en alquileres turísticos cuando tenemos el problema de vivienda y la crisis habitacional que estamos teniendo. O que cada vez haya menos jóvenes que se pueden emancipar en esta ciudad", ha argumentado.

Por ello, no entiende "de qué saca pecho" Almeida, con "subida de alquileres", un "injusto" y "mal calculado" tasazo de basuras o de que el "el 80% de las familias que solicitan una plaza en una escuela infantil se queden sistemáticamente sin plaza".

"¿Usted exactamente de qué saca pecho?", ha lanzado a Almeida. "¿De que los madrileños vayan como sardinas en lata en unos autobuses, en un servicio de autobuses al que le faltan estructuralmente 300 conductores para salir a las calles y poder cubrir el servicio? ¿A usted esto le hace estar orgulloso?", ha preguntado.

Igualmente, ha señalado que "el problema de limpieza" de Madrid "daría vergüenza a cualquier alcalde de España". "Y más aún al alcalde de la capital de España, con un problema endémico que hace que cuando sales a la calle en la mayoría de barrios de Madrid te encuentres montañas de basura en cada esquina de cada calle de esta ciudad", ha asegurado, una situación que ha calificado como "vergonzosa".

Rubiño ha trasladado su "preocupación" de que los madrileños vivan "cada vez más" en una ciudad convertida en "una carrera de obstáculos". "Esto no es ser apocalíptico, es escuchar, y conviene escuchar, señor alcalde, no subirse a una montaña de arrogancia y negarse a escuchar", ha lanzado.

Dice el portavoz que se percibe un "sentimiento creciente" entre los madrileños de estar "perdiendo la vida y la identidad" de su ciudad. "Todo lo que hacía que esta ciudad mereciera la pena y fuera amable, cuando eso está ocurriendo y uno lo ignora, ese alcalde está condenado al fracaso por estar subido a lomos de su arrogancia", ha insistido.

En este sentido, ha cargado contra el Gobierno local por transformar la capital en "un eventódromo", un "decorado" y "un parque temático sin alma que arrebata su verdadera identidad". "Está sufriendo los efectos de un plan que pasa por dar esta ciudad, por vender esta ciudad al mejor postor y por arrebatar el carácter que no es el de una ciudad inmutable, que nunca cambia, sino es el de todos aquellos valores y todas aquellas cosas que daban vida a los barrios", ha concluido Rubiño.