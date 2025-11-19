MM critica que Ayuso su defensa de "chinringuitos privados" tras recurrir al TS el decreto de universidades

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se "tire de cabeza a defender" a "chiringuitos privados" después de que haya anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto estatal de creación de universidades.

"Lo que es cierto es que cada vez que se le exigen unos mínimos de calidad a la universidad privada lo tienen muy difícil para poder competir con la calidad de las universidades públicas madrileñas", ha planteado Bergerot a los medios de comunicación tras ser preguntada por esta medida del Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico considera que este real decreto va contra la seguridad jurídica y que ha sido elaborado "sin ningún tipo de negociación o consenso". El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado "solo debe fijar la normativa básica".

"Sin embargo, este real decreto supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta. La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas", han apuntado desde el Gobierno autonómico.

Consideran también que el proyecto ha sido tramitado "con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas". En este punto, han precisado que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece controles "muy rigurosos" que garantizan la "excelencia" de los proyectos aprobados.

Este real decreto marca nuevos criterios para la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España y busca, según el Ejecutivo central, esclarecer requisitos "más exigente" para garantizar la calidad del sistema universitario y "asegurar que todas las universidades estén comprometidas con la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento".

Establece que a partir de ahora será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y acreditación (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes además del preceptivo informe de la Conferencia General de Política Universitaria que se reclama actualmente.