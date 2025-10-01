MM exige el cese del director de la Policía Municipal por su imputación y que no se le premie con "un retiro dorado"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha exigido el cese del director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, por su imputación "al presuntamente haber amañado las oposiciones de acceso junto con gran parte de su cúpula" y para "no manchar el buen nombre" del Cuerpo, una exigencia que pasa por que el policía no sea "merecedor de "un retiro dorado, que es lo que acostumbra hacer el PP, poniéndole en algún puestecito cómodo".

Pablo Enrique Rodríguez se reincorporaba el viernes a su puesto de trabajo después de permanecer cuatro meses y medio de baja médica tras el incidente registrado en abril, el día del apagón, en el que una menor de 10 años resultó herida leve en un accidente de tráfico en el que se vio implicado el coche en el que circulaba el director.

Rubiño ha reclamado en rueda de prensa a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el cese del director porque "no puede seguir ni un minuto más en su puesto", "no puede seguir generando esta vergüenza para la Policía" y mucho menos concederle "un retiro dorado, que es lo que acostumbra hacer el PP, poniéndole en algún puestecito cómodo donde pueda vivir unos añitos más a cargo de los madrileños".