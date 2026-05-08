MM lamenta que Ayuntamiento y Comunidad lleguen "tarde" y "de forma descoordinada" a abordar la seguridad en San Blas

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid (MM) en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que la Comunidad y el Gobierno municipal "llegan tarde" y "de forma descoordinada" a abordar la cuestión de seguridad en el distrito de San Blas-Canillejas, en el contexto de la reunión que se va a celebrar este viernes entre representantes del Consistorio, de la Jefatura Superior de Policía y vecinos del distrito.

El encuentro se producirá este viernes a petición del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, en la sede de la Delegación, con el objetivo de definir un Plan Integral de seguridad que contemple medidas sanitarias y sociales que refuercen la labor policial ante los últimos sucesos en la zona del parque del Paraíso.

Martín, tras el asesinato de un joven de 20 años el martes a primera hora de la mañana en el Parque Paraíso de San Blas, lanzó el guante al Gobierno local y al autonómico para abordar este asunto junto a representantes de la sociedad civil. Sin embargo, finalmente no acudirán enviados de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios antes de la celebración de un acto por el Día de Europa en la plaza de la Villa de la capital, Maestre ha recordado en este sentido que visitó la zona junto a los vecinos del distrito "hace más de un año y medio" y ha lamentado que se haya tenido que llegar a una situación "tan dramática como esta" para que las administraciones "por fin se sienten a trabajar".

"Cuando empezamos con esta cuestión, el Ayuntamiento decía que era culpa del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid decía que no tenía nada que hacer al respecto y el resultado es que un año y medio después los vecinos siguen quejándose de una situación intolerable", ha añadido.

La portavoz de Más Madrid ha insistido en que las administraciones "tienen constancia" de esta situación desde el pasado año "porque las protestas vecinales han puesto en el centro de la actualidad política y mediática un problema de su barrio", y ha lamentado que tanto el Ayuntamiento como el Ejecutivo autonómico "han ido lento".

"Desde las propias asociaciones vecinales lo que siempre se ha pedido es una mesa tripartita donde Delegación de Gobierno, Policía Nacional, Policía Municipal, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid trabajen unidos tanto en la prevención del crimen como en solucionar el problema social que evidentemente subyace", ha asegurado.

Así, Maestre ha reconocido que "hace falta" control policial "pero también solucionar un problema que tiene que ver con adicciones y con problemas sociales graves", ya que, además, "hay un número alto de personas con graves adicciones que básicamente viven en la calle porque no tienen el apoyo o la salida de las administraciones públicas".