MM pide a Almeida "no conceder" más autorizaciones para terrazas y dejar de dar 'manga ancha' a quienes incumplen norma

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha pedido este miércoles al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que deje de conceder autorizaciones para nuevas terrazas o ampliar las existentes en el centro histórico de Madrid, "que ya suficientes problemas presenta", y le ha exigido que deje de dar 'manga ancha' a quienes incumplen la norma.

Dice Murgui que la ordenanza de terrazas diseñada por el Gobierno local "está pensada" para "favorecer la proliferación de las mismas" y ha calificado como "contrasentido absoluto" que "se creen Zonas de Especial Protección Acústica, por un lado, en la que prohíben nuevos bares, pero por otro lado se permita a estos mismos locales ampliar sus terrazas".

"Tampoco se plantea limitar o reducir la saturación ni diferencia entre el centro, donde sí hay un problema de saturación importantísimo, y los distritos periféricos. Las terrazas se han duplicado en menos de una década, han pasado de 3.000 a 6.400, pero esta ordenanza no frena nada. Lo único que hace es canalizar la creciente demanda actual", ha asegurado en declaraciones remitidas a los medios.

Por ello, ha informado que desde Más Madrid presentan una enmienda a la totalidad y 50 parciales a una ordenanza que "ha eliminado las protecciones ambientales, ha flexibilizado los criterios de saturación" y que favorece "el incumplimiento" de la misma.

"No se endurecen las sanciones y hay cero refuerzo de inspecciones, con lo cual no se va a aplicar la ordenanza al final", ha lamentado Murgui, quien ha criticado que el texto "parte de un diagnóstico erróneo de la ciudad que no afronta ni la saturación de terrazas en alguna zona ni la propia turistificación de la ciudad y sobre todo en la almendra central".