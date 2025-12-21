MM y PSOE piden inversión y estudios en colegios contra las temperaturas extremas: "Son condiciones inaceptables

Archivo - Pies de niños corriendo durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso inversión y estudios en los colegios de la región para actuar contra las temperaturas extremas en verano e inviernos, una condiciones que son "inaceptables" y que "afectan" a la calidad educativa.

Las reclamaciones se han producido esta semana en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con la llegada del invierno. Se trata de una reivindicación que llevan pidiendo asociaciones de familias, vecinos y sindicatos, especialmente en la temporada de verano.

"El calor y el frío impactan negativamente en la calidad educativa. En mayo y junio, como ahora durante el invierno, vemos las enormes dificultades que pasan los docentes, niños y niñas por las condiciones en las que están muchos centros educativos", ha advertido la diputada de Más Madrid María Pastor.

En este sentido, ha trasladado que "nadie entiende por qué los coles e institutos son los únicos edificios públicos que no están climatizados en la Comunidad de Madrid o por qué nuestros hijos tienen que estar a 35 grados o a 3 grados".

"Conozco centros educativos en el sur de la Comunidad de Madrid, donde en mayo y junio tuvieron hasta 30 golpes de calor porque el centro no está preparado para las temperaturas. A veces están dando clase en los pasillos porque en sus clases no se puede estar. Los profesores y los padres están comprando ventiladores para poder soportar las condiciones en las que están", ha lamentado.

Pastor ha reivindicado la labor algunos municipios que ya están haciendo frente a las temperaturas extremas, como Rivas Vaciamadrid que "se gastará 29 millones en los próximos 15 años para climatizar todas sus escuelas infantiles y todos los centros educativos", una medida que "tendría que hacer la Comunidad de Madrid".

"Lo que no puede ser es que los niños y niñas y los docentes estén en unas condiciones que no son aceptables para una educación. Le pido a los Reyes Magos, a ver si hay suerte, que el próximo año nos traiga inversión suficiente", ha indicado.

UN ESTUDIO Y FONDOS EUROPEOS

Por su parte, el parlamentario socialista Fernando Fernández ha planteado que para combatir este "problema real", presente en Madrid y otras comunidades autónomas, el Gobierno regional debería hacer un estudio de las circunstancias de cada centro educativo para, posteriormente, tomar las decisiones pertinentes.

"¿Eso puede llevar un tiempo? Bueno, pero después sabremos exactamente qué hay que hacer en cada lugar. Hay fondos europeos que se pueden aprovechar para climatizar centros públicos. Los centros no son eficaces y a estas horas, en este momento, en los centros se pasa frío en determinados lugares", ha apuntado.

En cuanto al verano, ha indicado que las temperaturas son "insoportables, sobre todo en determinados momentos y según la edad de los chavales". "Yo propongo que no se centren en un solo centro porque es que a ese ritmo no vamos a acabar nunca. ¿Por qué no van de una forma más horizontal? ¿Por qué no van haciendo estudios?", ha lanzado.

Para Fernández, la inversión realizada por parte de la Comunidad en estas actuaciones son "insuficientes", sobre todo "inadecuadas", por lo que ha animado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que cuente con la comunidad educativa para hacerlo "bien".

INCIDENCIAS "ATENDIDAS"

Por su parte, el director general de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid, Ignacio García, ha defendido que los centros educativos "sí están climatizados" y que cuentan con sistemas para hacer frente a las temperaturas de invierno y verano.

"La inmensa mayoría de los centros cumplen adecuadamente con las condiciones de confort térmico y funcionalidad. Eso no quiere decir que en un parque de 1.300 o 1.500 edificios no pueda haber incidencias, que atendemos con la máxima celeridad y con la máxima seriedad", ha remarcado.

Al hilo, García ha recordado que entre 2024 y 2025 se han hecho un total de 277 actuaciones relacionadas con el confort térmico de los edificios educativos y una inversión de 13,35 millones de euros. Ha puesto de ejemplo la instalación de aerotermia en 25 escuelas infantiles de la región.

Además, se han ejectuado 85 obras, que afectan a la envolvente de los edificios, dotado de 2,8 millones de euros. También hay 25 obras en curso por 7,2 millones y 45 de sustitución de unidades enfriadoras para suelo radiante. Se han adquirido alrededor de 800 unidades evaporativas de bajo consumo, de refrigeración adiabática.

"Estamos acometiendo muchas obras, cambiando las envolventes de los edificios y nos estamos volcando sobre todo en los institutos para renovar las salas de calderas y modificar los combustibles que tiene este parque, que data de los años 60, 70, 80 y 90. Si cambias las calderas y lo pasas todo a aerotermia, tienes que hacer unas intervenciones verdaderamente muy poderosas", ha insistido.