MM quiere que el centro juvenil de Carabanchel se llame 'Robe Iniesta' para recordar al artista y 'ensanchar el alma'

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid quiere recordar al líder de Extremoduro en el centro juvenil de Carabanchel Alto, el ubicado en el número 23 de la calle Alfonso Fernández, denominándolo 'Robe Iniesta' para que las nuevas generaciones de madrileños se acercen al amor por la música y, como cantaba, 'ensanchar el alma'.

Miles de personas le dieron el pasado fin de semana su último adiós en el Palacio de Congresos de su Plasencia natal, un homenaje que se ha hecho extensible a todo el país para recordar a quien soñaba con que su voz "fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas" para que "las mentes social-adormecidas" pudieran escuchar "las palabras de amor" de su garganta.

El 10 de diciembre moría "una referencia generacional", el alma de una de las piedras angulares del rock español dejando, en palabras de Más Madrid, "un legado cultural de enorme profundidad y alcance" con "una poética propia, cruda y filosófica, que articuló de manera única la tradición de la cultura popular con la reflexión existencial, la lucha interna y la confrontación con un mundo demasiadas veces irracional".

Madrid jugó un papel importante en la historia de Robe y de Extremoduro, recuerdan desde la principal formación de la oposición: el músico vivió en la ciudad "al inicio de su carrera musical, donde comenzó su pasión por el Atlético de Madrid, tocó en la capital defendiendo a los refugiados, colaboró con el Museo del Prado... hasta que sus últimos conciertos fueron suspendidos en Madrid por problemas de salud".

EL CONCIERTO EN SUKURSAL

Otro hito que marca la relación entre el líder de Extremoduro y Madrid fue el concierto celebrado el 8 de noviembre de 1991 en la ya desaparecida sala Sukursal Rock, en la carabanchelera Vía Carpetana 145, considerado como uno de los primeros grandes eventos de la banda en Madrid y un punto de inflexión.

Más Madrid quiere recordarle dando nombre al centro juvenil de Carabanchel Alto porque, como "defensor comprometido de las oportunidades para los jóvenes creadores", cuando recibió la Medalla de Extremadura "reclamó la existencia de espacios culturales, como locales de ensayo, talleres artísticos y lugares de expresión para jóvenes, como herramienta social y comunitaria argumentando que su falta empuja a muchos talentos a emigrar y limita el desarrollo sociocultural".

Por eso Más Madrid argumenta que el Centro Juvenil de Carabanchel Alto es "el espacio idóneo para rendir homenaje a este artista irrepetible y sus ideales más colectivos, porque conjuga la reivindicación y el recuerdo de un espacio de creatividad, encuentro y efervescencia musical en el barrio de Carabanchel con la Sala Sukursal con su aspiración de que los jóvenes tengan nuevos espacios para la creación y la práctica cultural".

"Y, POR SUPUESTO, TENDRÁ ESA PLACA"

Tras conocerse la muerte de Robe Iniesta, el Grupo Municipal de Más Madrid propueso instalar una placa conmemorativa en su memoria en el espacio que ocupó la sala Sukursal Rock. "Madrid debe ser una ciudad que honra a quienes con su talento y compromiso artístico enriquecieron nuestra cultura", defendía el portavoz en funciones de Más Madrid, Edu Rubiño.

En la última comisión del ramo, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, confirmaba que el músico Robe Iniesta tendrá su placa conmemorativa en la capital. "Creo que pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación como el de Robe Iniesta y, por supuesto, tendrá esa placa", aseguraba

La delegada exponía que el artista "tiene la suficiente vinculación con Madrid" para que, "si no se puede colocar justo en ese punto, por el problema que sea, pues se encuentre otro lugar que sea adecuado para que se le recuerde".

El homenaje en este emplazamiento queda condicionado a que la comunidad de vecinos donde se ubicaba la sala Sukursal Rock dé el permiso preceptivo. De conseguirlo, Robe Iniesta quedará en la memoria permamente de Madrid, que le canta ahora 'qué guarrada sin ti'.