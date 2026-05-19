MM reclama derogar el "Plan Expulsa": 40% de VUT más, sólo un 2% recuperadas de 14.000 y mil viviendas amenazadas

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, interviene durante la presentación del libro ‘Quemados. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?’, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha cifrado en solo 323 las viviendas de uso turístico (VUT) recuperadas de las 14.000 ilegales" en la ciudad, esto es, un escaso 2%, para asegurar que han aumentado un 40% desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde y alertar de que el Plan Reside deja ya 1.000 viviendas "amenazadas" de desahucio de un conjunto de 60 edificios, razón por la que reclamarán en el Pleno de este mes la derogación del que han bautizado como "Plan Expulsa".

"Más de 300 de las 14.000 viviendas desde que comenzó el mandato de Almeida operan a cara descubierta en un sector de la economía profundamente ilegal, terriblemente ilegal, y que el alcalde es absolutamente incapaz de atajar", ha manifestado Maestre durante una rueda de prensa, donde ha hecho balance de los seis primeros meses del Plan Reside.

Así, Maestre ha arremetido contra un "Plan Expulsa" que es "un imán" para que los fondos de inversión y los inversores extranjeros "se queden con las casas y con los barrios de Madrid". "Es un fracaso para todos", ha denunciado públicamente, para después remarcar que el plan "iba a proteger a los vecinos, el carácter residencial del Centro o reducir el precio de la vivienda" cuando "nada de eso ha sucedido". Incluso ha retado al Gobierno municipal a que desmienta alguno de los datos aportados.

AUMENTO DE "LA PRESIÓN TURÍSTICA" Y VIVIENDAS "AMENAZADAS"

La jefa de la oposición ha señalado que la presión turística "sigue creciendo" y "sigue expulsando a gente de sus barrios con un 40% más de viviendas turísticas desde que llegó Almeida al Gobierno". Así, ha calculado que hay "14.000 viviendas turísticas ilegales" que siguen operando a día de hoy con "un Gobierno municipal que alardea de haber cerrado unas 300", un escaso "2%". Tal es así que uno de cada 17 pisos es "para uso vacacional".

Por otro lado, desde la formación han desvelado que hay "unas 1.000 viviendas de un conjunto de 60 edificios, de los más de 1.200 potencialmente afectados por este Plan, que ya están siendo amenazadas por desahucios o que tienen desahucios ya en marcha como consecuencia directa del Reside".

Según Más Madrid, otro de los datos de estos primeros seis meses de Plan más destacables es que el distrito Centro "sigue perdiendo población". "Casi 5.000 personas según el último padrón municipal, un barrio que se vacía de vecinos y se convierte cada vez más en un decorado para turistas", ha alertado Maestre. También ha resaltado que más de 800 menores de 14 años abandonan los barrios de este distrito cada año, lo que representa "a los alumnos de todo un colegio".

"ALFOMBRA ROJA PARA LOS NEGOCIOS"

Maestre ha sostenido que los precios de la vivienda son cada vez "más prohibitivos" con un alquiler que supera los 25 euros por metro cuadrado y pisos estándar en el centro de Madrid por más de 1.700 euros al mes, todo ello consecuencia del impacto de los pisos turísticos.

Según la formación, el incentivo que ha supuesto este plan Reside para la inversión especulativa supone que la compra por parte de inversores extranjeros supere ya el 30% frente a "la idea y promesa de la protección y calidad de vida" de las familias madrileñas.

"Es una alfombra roja para seguir haciendo negocio con las casas, los edificios y los barrios de Madrid y es la demostración de que Almeida desde luego no gobierna para las familias madrileñas, sino para ampliar la cuenta de resultados de especuladores, de sectarios y de todo tipo de fondos buitre que hoy encuentran en Madrid su lugar principal para hacer negocio", ha hecho hincapié.

"LA DEROGACIÓN" DEL PLAN EN EL PRÓXIMO PLENO DE CIBELES

Por todo ello, Maestre ha defendido que desde la formación llevan un año trabajando "duro" para sacar adelante el derecho de los vecinos a quedarse en sus casas y ha anunciado que llevarán al Pleno de Cibeles este mes una proposición para reclamar la derogación del Plan.

Reclamarán que se inicie la redacción y aprobación de una nueva normativa urbanística que contenga "el blindaje de forma efectiva del parque residencial destinado a vivienda habitual" en el Plan General de Ordenación Urbana y "la prohibición de nuevas licencias de viviendas de uso turístico o de alquiler de temporada en toda la ciudad".

Además piden que la Agencia de Actividades proceda al "refuerzo inmediato de los mecanismos de inspección, control y sanción frente a las viviendas turísticas ilegales para su cierre inmediato".

"No vamos a parar hasta tumbar este plan y para recuperar que las políticas de vivienda y de urbanismo en Madrid sirvan para proteger a los vecinos, a las familias, a los ciudadanos de esta ciudad y que la Alcaldía de la ciudad no sea una oficina de Tecnocasa para inversores, especuladores y todo tipo de fondos buitre", ha zanjado.