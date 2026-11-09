MM reivindica en La Almudena a quien hace "que Madrid se levante cada día" y pide "dejar de arrasar" educación y sanidad

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Olga Martínez - MÁS MADRID

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Olga Martínez ha reivindicado este lunes, con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, a quienes "hacen que Madrid se levante cada día" y ha pedido que se deje de "arrasar" la educación pública madrileña y la sanidad.

En declaraciones a los medios desde la Catedral de la Almudena, Martínez ha aprovechado la celebración de la patrona de Madrid para felicitar especialmente a docentes, sanitarios, limpiadoras, conductores y comerciantes, a quienes ha deseado que la ciudad "deje de ponérselo tan difícil" y puedan tener una "vida digna".

"Que dejen de robarnos Madrid todos aquellos que llevan mucho tiempo poniéndolo al servicio de unos pocos, porque hoy para muchas personas hay muy poco que celebrar", ha lamentado la edil.

Preguntada por qué pediría a la Virgen de la Almudena, Martínez ha reclamado a las instituciones que mejoren los servicios públicos y ha instado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, a sentarse a negociar con los docentes en huelga.

"Que dejen de arrasar la educación pública madrileña y la sanidad", ha exigido, al tiempo que ha defendido una mayor redistribución de la riqueza porque "el que más tiene es el que más tiene que poner".

Por otro lado, Martínez ha criticado que "en el Madrid de Ayuso y de Almeida siempre salen ganando los mismos": los "caseros rentistas" y los "fondos buitre", cuya especulación está "arrasando Madrid".

Finalmente, ha llamado a secundar la huelga del próximo 11 de noviembre. "Cuando nos organizamos somos capaces de parar los desahucios, somos capaces de ponerle freno a los fondos buitre", ha defendido Martínez.