MM se reivindica como "puente" entre Rejas y Renfe para llevar Cercanías al barrio frente a PP que "no hace su trabajo"

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid se ha reivindicado como un "puente" entre los vecinos del barrio de Rejas y Renfe para impulsar la construcción de una estación de Cercanías que ponga fin al "aislamiento histórico" de esta zona del distrito de San Blas-Canillejas, frente a un Partido Popular que, a su juicio, "no hace su trabajo" en materia de movilidad.

Así lo ha trasladado el concejal de Más Madrid Miguel Montejo en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha recordado que su formación lleva "muchos años impulsando las demandas históricas del barrio de Rejas para que deje de ser un barrio aislado en lo que respecta al transporte público".

En este escenario, ha señalado que Más Madrid está trabajando para dar "el impulso definitivo" a la "tan esperada" estación de Cercanías en este barrio. Esta infraestructura se llevó en forma de proposición al Pleno del distrito en el mes de noviembre y logró el respaldo de todos los grupos, según recuerda Montejo.

El edil ha explicado que Rejas, con unos 20.000 habitantes, es "uno de los barrios peor comunicados de Madrid", una situación que ha atribuido tanto a los Gobiernos del PP de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. "Los vecinos sufren gravísimos problemas de movilidad", ha advertido.

Como ejemplo, Montejo ha señalado que la frecuencia de la línea 167 de la EMT es "irrisoria" y da como resultado que algunos estudiantes tarden "hasta dos horas en llegar a la universidad".

Frente a lo que ha definido como la "negación del Partido Popular de Madrid a colaborar con el Gobierno de España", el edil ha defendido el trabajo realizado por Más Madrid, que pasa por "colaborar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la estación de Rejas sea "una realidad".

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para "escuchar a la gente e impulsar la iniciativa". "El compromiso de Más Madrid es claro: ser un puente entre los vecinos y vecinas de Rejas y Renfe para que este proyecto se haga realidad cuanto antes y acabe con el aislamiento histórico de este barrio de San Blas-Canillejas", ha concluido.