MM señala que Almeida "recoge cable" ante la "chaladura" del "síndrome post-aborto": "Las madrileñas no aceptan tutelas"

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 26 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en funciones en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, ha señalado que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha "recogido el cable" en lo relacionado con la "chaladura" de la proposición del "síndrome post-aborto" "A Almeida en este momento no le ha quedado ninguna otra opción que recoger cable de una manera bastante patética con esa proposición que aprobaron en el Pleno y que era un insulto para las mujeres madrileñas y para su libertad de ejercer un derecho como es la interrupción voluntaria del embarazo", ha criticado Rubiño en declaraciones difundidas a la prensa.

El Pleno de Cibeles debatió este martes una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Rubiño responde así a las declaraciones de este jueves del alcalde en las que reconoce que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

"Lo que ha quedado claro es que Almeida ayer decía que se trataba solo de dar información a las mujeres y hoy reconoce que en lugar de información, de lo que se trataba era de obligar a las mujeres a recibir propaganda por parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, propaganda basada en las mentiras anticientíficas que defiende su socio Vox y que defiende parece ser el Partido Popular", ha aseverado.

Rubiño ha recordado que durante la sesión en Cibeles se habló de un síndrome "inventado" que relacionaba el aborto con "cuestiones graves como el alcoholismo, la depresión o el intento de suicidio".

"Es algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque toda la literatura científica muestra cómo esto es absolutamente mentira, es absolutamente anticientífico y que lo que de verdad causa un enorme problema a las mujeres, tanto a nivel de salud física como mental, es no poder ejercer libremente sus derechos", ha afirmado.

Dice Rubiño que Almeida "recula" porque "sabe que las mujeres madrileñas no van a aceptar ningún tipo de tutela a las chaladuras que traten de coartar sus libertades" y advierte que Más Madrid estará "muy vigilante" para que no haya "ni un solo paso atrás" en la ciudad.

"El PP está cada vez más solo y se está mostrando en su faceta más ultra intentando competir con Vox y está poniendo los prejuicios moralistas y sectarios por delante de la defensa de todos los madrileños y en este caso en concreto de las madrileñas. Hoy pretende rectificar, pero lo que ha quedado claro es qué es lo que quiere y qué es en lo que cree realmente el alcalde de Madrid", ha concluido.