MM tacha de "humillación" al PP el informe del Consejo de Estado que niega que Sánchez esté obligado a ir a la Asamblea

Vox vuelve a pedir que se mantenga abierta la comisión y PP afea a Sánchez no quiera "dar explicaciones en ninguna parte"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tachado de "humillación" al PP el informe del Consejo de Estado que niega que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que acudir a la comisión en la Asamblea de Madrid que busca aclarar su hubo trato de favor a su mujer, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid.

Lo ha expresado la portavoz del partido, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas. Este lunes ha llegado el dictamen del Consejo de Estado que señala que el parlamento autonómico "no puede controlar la actuación del presidente del Gobierno" ni "requerirle que comparezca" ni como jefe del Gobierno central ni como esposo.

La Asamblea había pedido este informe al Consejo de Estado y había suspendido la última sesión de la comisión sobre Begoña Gómez a la espera de que aclarase si Sánchez, que había sido llamado por PP, tenía obligación de acudir.

Bergerot ha afirmado que los 'populares' se han "humillado para ganar unos pocos titulares" y ha puesto en duda que hayan podido "sacar partido" a este movimiento. "Por fortuna as instituciones del Estado no son el cortijo en el que han convertido el PP a esta Asamblea", ha trasladado.

PSOE PIDE QUE COMPAREZCA AYUSO EN LA ASAMBLEA

El portavoz adjunto de los socialistas, Fernando Fernández, ha recordado que desde un principio pusieron sobre la mesa que no era "pertinente" este llamamiento del PP y que no tenía competencias la Asamblea para reclamar la presencia del presidente.

"Las comisiones de investigación son para depurar responsabilidades de las autoridades de la autonomía, no de otros gobiernos, no de otras personas particulares", ha lanzado. Ha reclamado a continuación que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que acuda a dar explicaciones "de los comisionistas que le gustan tanto al PP", de las "comisiones de su novio", las de "su hermano" y de los "pagos fraccionados en la formación profesional".

PP CRITICA A SÁNCHEZ

PP, en cambio, ha afeado al presidente del Gobierno que no quiera "dar explicaciones en ninguna parte" y ha apuntado que "de cumple un año" desde la última vez que Pedro Sánchez estuvo en el Senado.

"No quiere dar explicaciones en las Cortes Generales, hace ruedas de prensa donde no admite preguntas o muy pocas y muy dirigidas... Por lo tanto, una persona que está absolutamente en la opacidad y en no dar ninguna explicaciones a nadie entendemos que no quiera venir aquí tampoco", ha planteado el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache.

Asimismo, ha indicado que tras este dictamen del Consejo de Estado habrá que fijar la fecha para cerrar la última fecha de la comisión y ver en el calendario cuándo aprobar el dictamen de la misma. Ha insistido en que su intención es llevarlo a Fiscalía en el caso de que adviertan que se podrían haber cometido ilícitos penales.

Por último, Vox ha indicado que analizarán "profundamente" el dictamen, que acatan. Ellos fueron los impulsores de pedir este informe al Consejo de Gobierno para aclarar si tenía o no que acudir. A pesar de que les han dicho que no, han advertido de que continuarán "trabajando" para que se siente a contestar a sus preguntas.