MM ve a Fanjul como "un matón de discoteca" que "restringe" acceso a las comisiones en "la casa de todos los madrileños"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre - MÁS MADRID - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ve al presidente del Pleno, Borja Fanjul, como "un matón de discoteca" que "restringe" el acceso al Salón de Comisiones de la Plaza de la Villa, "la casa de todos los madrileños".

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press después de que Fanjul haya aprobado una resolución en la que fija en seis plazas para público general las habilitadas en el Salón de Comisiones.

Para Maestre, esta resolución es "otra demostración" de la "manía que tiene el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a la participación ciudadana y a la pluralidad de la sociedad madrileña", y de cómo tiene a Fanjul como un "comisario político" más que como presidente del Pleno.

"Les escandaliza cualquier cosa que empañe su relato triunfalista e irreal de Madrid. Les molesta más la protesta de las educadoras infantiles que sus sueldos de miseria o las reivindicaciones de vecinos afectados por el acoso de fondos buitres que la subida imparable de los alquileres", ha criticado la líder de la oposición en Cibeles.

Sin embargo, Maestre ha señalado que "estas cacicadas" solo demuestran "lo aislado que está el alcalde y todo su Gobierno", a los que ha advertido que "no van a conseguir amordazar la cruda realidad".

DIEZ PLAZAS PARA GRUPOS Y SEIS PARA PÚBLICO GENERAL

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fanjul modifica el texto hasta ahora en vigor, de 2020, y mantiene en 16 plazas el aforo para público, pero establece un reparto de esas plazas entre los grupos municipales y el público general.

En concreto, de las 16 plazas disponibles, cinco quedan reservadas para el Grupo Municipal Popular, dos para Más Madrid, dos para el Grupo Municipal Socialista, una para Vox y seis para público general.

La resolución ya está vigente y modifica la del 21 de enero de 2020, que se limitaba a indicar que el aforo para público es de 16 plazas, no considerando necesaria la reserva de plazas con carácter permanente para la asistencia a las comisiones, tanto ordinarias como extraordinarias.