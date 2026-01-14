MM ve "incomprensible" la defensa de PP a Julio Iglesias e insiste en que deje de ser el Hijo Predilecto de la ciudad

Archivo - JULIO IGLESIAS - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ve "incomprensible" la defensa del PP al cantante Julio Iglesias y ha insistido en la retirada de la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad tras las denuncias de exempleadas por agresión sexual.

"Lo que no me parece muy comprensible es que el Partido Popular, la señora Almeida o la señora Ayuso hayan salido a defender a Julio Iglesias como si fueran alcalde del PP", ha expuesto Maestre en 'Espejo Público', su primera intervención pública tras su baja de maternidad que la ha mantenido apartada del foco desde el pasado mes de julio.

Durante la entrevista, recogida por Europa Press, ha subrayado que la investigación realizada por 'elDiario.es' es "sólida", que "deja poco espacio para la duda" y "suficiente" para la revocación del título conforme al artículo 7 del Reglamento de Distinciones Honoríficas.

"(El reglamento) recoge que esa distinción se podrá retirar en el caso de que exista una sentencia firme o en el caso de que se produzcan manifestaciones, conductas, actitudes que no hubieran provocado la concesión de esa medalla", ha resaltado Maestre, quien ha subrayado que, de saber estos hechos en el momento de conceder la medalla, no se le habría otorgado.

Dice la portavoz de Más Madrid que "no comprende" que haya personas que "salgan a defender" las conductas a las que hace referencia la investigación, cuando lo se "tiene que hacer" es "ponerse del lado" de las víctimas.

Hace así referencia a la presidenta regional, quien ha afirmado que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de Julio Iglesias, "el más universal de todos", y también Almeida, que confirmó que no tiene "ninguna intención en estos momentos" de retirar la distinción de Hijo Predilecto al cantante, al tiempo que instaba a la propia Maestre a mirar hacia su excompañero Íñigo Errejón.

La portavoz de Más Madrid ve ahí una "doble vara de medir" y ha recordado que ella salió a decir "que había que pensar en la presunción de inocencia" sino que "existían pruebas sólidas e indicios", y que tras hablar con la víctima decidieron que Errejón tenía que irse "inmediatamente" y dejar todos sus cargos políticos.

"Aunque no existía sentencia judicial y aunque no tengo claro que esas actitudes machistas tuvieran o no un correlato penal. Pero las actitudes eran claramente incompatibles. Defender a las víctimas y a ponernos del lado de las víctimas. Esa es la diferencia", ha remarcado.

Así, ha explicado que las actitudes machistas, las agresiones sexuales y los abusos de poder se producen "en muchas esferas", en "hombres muy distintos y de muy distinta condición". "Lo fundamental, lo diferente, es cómo actuamos. Y cómo actúa el PP es saliendo sistemáticamente a defender a los suyos y a criticar a los demás", ha criticado.

RETIRADA DE TODAS LAS MEDALLAS

Maestre ha pedido retirar todas las medallas a Julio Iglesias, incluida la Medalla al Mérito a la Bellas Artes otorgada por el Gobierno al cantante en 2010.

"(Las medallas) se concedieron sobre su carrera, que yo creo que nadie puede poner en duda, y ni el Gobierno de España ni el Ayuntamiento de Madrid conocían estas acusaciones o estos datos en aquel momento. Los conocemos ahora", ha apostillado.

Preguntada por la presunción de inocencia de Julio Iglesias, Maestre ha defendido que atañe a lo "penal y a la Justicia" y que en el ámbito de la opinión pública, cuando hay un "caso sólido" contra una persona es "normal" posicionarse al respecto.

"¿Se supone que no podemos hablar de ningún tema hasta que un juez diga que esa persona está condenada? Desde luego que no. Entre otras cosas porque no sólo son cuestiones penales. A veces hay un ilícito penal. Pero a veces también hay conductas, por ejemplo, machistas, que son incompatibles con ser portavoz de una formación (Íñigo Errejón) que se quiere feminista y que, por lo tanto, tienen que apartarse a pesar de que no exista una condena judicial", ha explicado Maestre.

Por último, Maestre ha reivindicado el movimiento feminista, con el que las mujeres han empezado a "darle la vuelta" a la dinámica de "machismo y de abuso de poder" con la que "hombres poderosos" han salido "impunes" durante muchos años.