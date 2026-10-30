MM ve los Presupuestos "a medida del Madrid de los áticos" y Vox pide incluir medidas de CCAA donde gobiernan con PP

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha arremetido contra los Presupuestos aprobados este viernes en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al considerar que son unas Cuentas "electoralistas" y "a medida del Madrid de los áticos", al tiempo que Vox ha animado al PP a incluir medidas como la "prioridad nacional", ya en vigor en otras Comunidades Autónomas en las que gobiernan juntos.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuel Bergerot, ha lamentado que los Presupuestos están elaborados "de espaldas al Madrid de los barrios" y, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha subrayado que las Cuentas requieren de más ingresos a través de una reforma fiscal como la propuesta por su partido para que "paguen más los ricos".

Al mismo tiempo, Bergerot ha situado el foco sobre la liquidación de las cuentas anteriores. "No se puede contrastar además el gasto real, y prueba de ello es que hoy no tenemos la liquidación de los Prepuestos del año pasado. No importa lo que se anuncia hoy, importa lo que se gasta y dónde se gasta" ha remachado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha adelantado que desde su partido exigirán al Gobierno madrileño que incluya en estas Cuentas algunas medidas que "ya se recogen en otras regiones de España" en las que ambas formaciones gobiernan juntas, como la "prioridad nacional", reducción de impuestos y "contundencia" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "repartir inmigración ilegal".

Más allá de esto, Moñino ha abundado en que su partido estudiará los presupuestos "con muchísima responsabilidad" y con "altura de miras", si bien ha rechazado adelantar el sentido del voto de Vox a las cuentas que presentará el Gobierno en la Asamblea madrileña.

Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que los Presupuestos aprobados este viernes en el Consejo de Gobierno de la Comunidad evidencian que "otra gestión es posible" y sirven de "contraste de modelos" con la izquierda.

Díaz-Pache ha puesto en valor que se trata de unos presupuestos "récord" y que aumentan en un 7,3% respecto a las cuentas anteriores, al tiempo que afianza "una política de impuestos bajos", con otras seis rebajas impositivas que se suman a las aprobadas en estos años.

"Estos Presupuestos demuestran que la inversión en servicios públicos y la rebaja de impuestos es posible", ha añadido, retando a la izquierda a "explicar por qué sus incrementos de impuestos, por qué el incremento de la presión fiscal, por qué el incremento del atraco al bolsillo de los españoles no redunda en unos mejores servicios públicos".

Los Presupuestos han sido presentados poco antes en rueda de prensa por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; junto al portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Esta misma tarde se llevarán las Cuentas a la Asamblea para que comience su tramitación parlamentaria, que desembocará en su aprobación por la mayoría absoluta del PP en un Pleno los días 17 y 18 de diciembre.