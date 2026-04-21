Modificaciones y menos frecuencias en C-2, C-7, C-8 y C-10 de Cercanías durante tres fines de semana por obras en Atocha

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de la red de Cercanías de Madrid C-2, C-7, C-8 y C-10 sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales y menor frecuencia de paso de trenes durante los próximos tres fines de semana como consecuencia de las obras que Adif lleva a cabo en la estación de Atocha.

En concreto, durante los fines de semana del 25 y 26 de abril, 1, 2 y 3 de mayo y 9 y 10 de mayo los trenes de estas cuatro líneas registrarán una frecuencia de paso de 30 minutos, que llegarán a ser de una hora en el caso de la C-8 destino El Escorial/Cercedilla, ha informado Renfe en un comunicado.

En el caso de los recorridos, en la línea C-2 (Guadalajara-Chamartín Clara Campoamor) el trayecto desde Guadalajara se realizará por la vía Civis (de contorno) para llegar a Atocha, previo paso por Chamartín-Nuevos Ministerios-Recoletos. La vuelta se hará por este mismo recorrido.

En la línea C-7 (Alcalá-Príncipe Pío), desde Alcalá finalizará en Atocha, mientras que desde Príncipe Pío lo hará en Nuevos Ministerios; mientras que en la línea C-10 (Villalba-Chamartín), el trayecto desde Villalba finaliza en Atocha y no en Chamartín.

Finalmente, en el caso de línea C-8a (Atocha-Santa María de la Alameda) y C-8b (Gudalajara-Cercedilla), en el trayecto El Escorial- Cercedilla-Chamartín será necesario realizar transbordo en Chamartín para continuar hasta Guadalajara.

Estas modificaciones del servicio se unen a la de la C-5 (Móstoles El Soto-Humanes), por la cual los trenes de esta línea en ambos sentidos iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha desde el inicio de servicio hasta las 10.00 horas tanto el próximo fin de semana (25 y 26 de abril) como el del 9 y 10 de mayo. Los viajeros que deseen continuar viaje en esta línea deberán hacer transbordo en Atocha.

Las obras que Adif está acometiendo tienen como objetivo implantar un nuevo esquema de vías para mejorar la gestión del tráfico en Atocha Cercanías, así como habilitar nuevas vías de apartado en la estación.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.