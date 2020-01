Monasterio se alegra de que el COAM le permita alegar documentación sobre posibles irregularidades urbanísticas

Publicado 09/01/2020 19:30:11 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha alegrado de que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) le permita alegar documentación sobre posibles irregularidades que podría haber cometido en alguna de las actuaciones urbanísticas en las que participó años atrás.

Justo hoy el COAM ha admitido finalmente el recurso presentado por Más Madrid y da quince días a la portavoz de Vox para que presente alegaciones. Más Madrid pedía al COAM la apertura de una investigación sobre estas presuntas irregularidades.

Ahora el Colegio ha aceptado a trámite el recurso que presentó el grupo municipal ante la comisión de Deontología Profesional contra el acuerdo de archivo de la denuncia.

En una entrevista con Europa Press, Monasterio ha criticado que el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento José Manuel Calvo quiera buscarse "un perfil" y "alguien le tiene que explicar que no tiene perfil para ser como la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena".

"Busca a costa de otros fama y me alegro porque me dan la posibilidad de alegar documentación y yo viendo lo que alegue voy a aportar documentación. También estoy esperando la querella de Arturo Valls que aún no me ha llegado", ha lanzado Monasterio.

