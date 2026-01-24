Mónica García afea el "protagonismo" de Ayuso ante la misa funeral en Madrid por las víctimas de Adamuz

1045346.1.260.149.20260124115434 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), interviene durante la apertura de la exposición Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). La exposición abarca la obra de la pint - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado este sábado el "protagonismo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la celebración de la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz que acogerá la catedral de La Almudena el próximo jueves.

"Al final Ayuso siempre acaba siendo la protagonista cuando en estos momentos los protagonistas son las víctimas, las personas que han sufrido, los supervivientes, todos los equipos de emergencias y todo un país que se ha volcado y que está sufriendo por este trágico accidente", ha declarado la ministra a los medios en el acto de homenaje a los Abogados de Atocha asesinados en 1977.

Esta misa funeral tendrá lugar dos días antes del homenaje de Estado por las víctimas que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, tal y como han acordado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, algo que García ha considerado una "profunda falta de respeto" por parte de la presidenta de la Comunidad "hacia las instituciones y el sentir mayoritario", y ha pedido "ir todos juntos a una y no hacer de esto una nueva batalla política".

"Desde el Gobierno vamos siempre a defender que en estos momentos hay que demostrar que eres un patriota y que te pones del lado de las víctimas", ha concluido.