Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha advertido este domingo de que una victoria de la derecha supondrá un "retroceso", "dolor" y "sufrimiento", y ha considerado que un "buen resultado" pasa por que PP y Vox no sumen y las fuerzas progresistas logren una mayoría para continuar con su labor.

Tras acudir a votar, la dirigente ha sostenido que en países como Estados Unidos, Argentina o Hungría, donde a su juicio se han impuesto "las tesis ultraderechistas", la ciudadanía ve "cómo su vida se ve mermada" y "limitada", y se ven amenazados derechos como la eutanasia, el aborto o la sanidad y la educación públicas.

A su juicio, esos avances no son "para la gente progresista", sino "para todos los ciudadanos", por lo que ha alertado de que perderlos "al final produce dolor". En cuanto a un posible escenario electoral favorable, ha señalado que un buen resultado sería que el PP y Vox no sumen y que el resto de fuerzas progresistas alcancen una mayoría para seguir haciendo el trabajo encomendado por la ciudadanía.

La ministra ha protagonizado además una anécdota durante la jornada electoral al olvidarse el DNI físico y tener que recurrir a su versión electrónica para poder ejercer su derecho al voto.

Al llegar al centro electoral se ha dado cuenta de que no llevaba consigo el documento de identidad físico, por lo que ha optado por utilizar el DNI electrónico. El problema ha sido que no tenía cobertura en el interior del colegio, por lo que ha tenido que salir al exterior acompañada de un apoderado de la mesa para poder utilizarlo, tras lo cual ha regresado para depositar su voto.