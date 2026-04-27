Mónica García compaginará el Ministerio con su carrera a las elecciones y desbancar a Ayuso de la Puerta del Sol

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la verbena de Más Madrid bajo el nombre de “La Madrileña 2025”, en el Auditorio del Parque Paraíso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, compaginará el Ministerio con su camino a las elecciones autonómicas de 2027 y disputarle a Isabel Díaz Ayuso la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados que le han preguntado por el anuncio que hizo este sábado en la III Verbena de la formación. Allí adelantaba su voluntad de ser la candidata de Más Madrid de nuevo en 2027, tras haber sido cabeza de lista en 2021 y 2023.

García ha insistido este lunes en que quiere concurrir a las elecciones porque Madrid es "el freno de todos los avances progresistas" impulsados desde el Gobierno de España y también el "laboratorio de las peores políticas 'trumpistas' y ultraderechistas".

Considera que desbancar al Gobierno de Ayuso implicaría "la mejor hoja de servicios para el espacio progresista", no solo a los madrileños a los que "no han permeado ninguna de las mejoras" del Ejecutivo central sino que también a la "supuesta derecha moderada" que se "va a alegrar" si cae la actual presidenta de la Comunidad.

"Lo voy a compaginar, porque me queda casi un año de ser ministra de Sanidad, desde que he llegado al ministerio, no he hecho más que abrir cajones, sacar legislación que estaba obsoleta y afrontar la transformación de nuestro sistema sanitario 40 años después de una ley general de sanidad, que también tuvo manifestaciones", ha planteado tras citar al socialista Ernest Lluch al que "pidieron la dimisión".

Entiende García que las "transformaciones" que están tratando de hacer no se habían "hecho en 23 años" en los que no ha habido ni modificaciones del estatuto marco ni de la ley de ordenación den profesiones sanitarias ni real decreto que regula a los residentes en España.

Preguntada por Emilio Delgado --quien deslizaba hace menos de un año su voluntad de concurrir como cabeza de lista-- ha afirmado que lleva "trabajando, llorando y riendo" con él desde 2025.

"Es compañero nuestro y es uno de los valores fundamentales que tenemos en el partido. Claro que tenemos que ir todos de la mano", ha planteado para destacar a renglón seguido a las portavoces en Asamblea y Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, la diputada en el Congreso Tesh Sidi y la senadora Carla Antonelli.

Ha afirmado que necesitan a todos y "ensanchar el espacio" porque tienen claro a quién están enfrentándose, la "maquinaria muy poderosa" del PP de Madrid.

Además, ha negado que haya "competición" dentro de Más Madrid porque con quien compiten es con Ayuso. "Somos capaces de acordar y somos capaces de acordar, por supuesto una lista conjunta y somos capaces de acordar a quién tenemos enfrente y qué es lo que tenemos que poner cada uno dentro de nuestros valores encima de la mesa para ensanchar el espacio", ha insistido.

García ha remarcado que ella transmite "una serie de valores" y considera que Emilio Delgado "otra serie de valores" y que son "complementarios". "Estoy muy orgullosa porque tenemos un talento, un compromiso y una vocación de servicio público que creo que es casi único en el espectro de las organizaciones políticas. Así que, vamos a por ello", ha rematado.