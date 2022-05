Mónica García critica el "bullying político" que le hace Ayuso y esta le contesta que venga "llorada de casa"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, le ha avisado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su "bullying político" no le hará "agachar la cabeza" y esta le ha contestado que venga "llorada de casa".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, García ha enumerado los calificativos que le ha dedicado la presidenta en cada uno de los plenos, como "bildu bolivarianos, okupas, pistolas, rebequita en misa, desesperada, cara mustia o que si trabaja más o menos".

"Me dijo también que venía a hacer terapia aquí porque mi familia no me soportaba. No le voy a consentir que utilice la salud mental como arma arrojadiza, ni estigmatice a la gente que va a terapia. Su bullying político e institucional no me va a hacer agachar la cabeza ni que deje de denunciar sus tropelías, su corrupción y las desigualdades de sus políticas", le ha avisado.

En este punto, la líder de la oposición ha acusado a la presidenta de "falta de educación y de respeto", además de "su falta de empatía con los médicos que hoy están en huelga. Así, le ha pedido que cumpla con la ley que permite "acabar con la temporalidad". "Esta es la última vez que me insulta, que me falta el respeto en esta Cámara y que estigmatiza a las personas que van a terapia y que insulta y boicotea a nuestros sanitarios en la sanidad pública", ha lanzado.

"A la política se viene llorado de casa. Estamos gestionando la Comunidad que está liderando la creación de empleo en este país y estamos liderando la bajada de paro con las mejores cifras en el mercado y con m*s inversores. No sé qué ha hecho usted o ha dejado de hacer pero siempre trata de politizar la sanidad y no es ni sanitaria ni política. No sé a qué se dedica", le ha espetado.

La dirigente autonómica ha ironizado con que le debe resultar "muy duro" a García ir al Pleno a intentar "destrozarle" a ella, a su familia y a su entorno. "A la política se viene llorado de casa y si no soporta la presión que sea sustituida por otro compañero que pueda estar a la altura. Representar a los ciudadanos requiere humanidad, madurez y equilibrio. Hay que ser adulto para venir a trabajar a este pleno", ha arremetido la presidenta.