Mónica García critica a los que "se centran" en mensajes privados de Sánchez y pide preocuparse por vivienda y salarios

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha criticado a los que "se centran" en la publicación de los mensajes privados del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y ha pedido "preocuparse" por la vivienda y los salarios.

"Le voy a pedir a San Isidro que la política vaya menos de los mensajes privados del presidente y más de esos mensajes que tenemos todos y todas, con los padres y madres del colegio en el que se comenta que no hay becas comedor o que la pública está acosada", ha manifestado este jueves desde la Pradera de San Isidro tras cargar contra los que "hacen toxicidad en la política".

"Esos mensajes de la familia en la cual tenemos algún mayor que no sabemos si tenemos que meter en una residencia teniendo en cuenta los precios y teniendo en cuenta la mala calidad de las residencias en la Comunidad de Madrid. Esos mensajes en los que estamos preocupados por el futuro de la vivienda en el que nuestros hijos y nuestras hijas no se pueden emancipar y en el que una pareja no se puede separar porque no puede acceder a una vivienda digna", ha alertado.

La líder regional de Más Madrid ha remarcado que "están centrados" en "los mensajes públicos de todos los madrileños" y ha aseverado que "trabajan para reducir la jornada laboral, mejorar las condiciones de vida, mejorar el precio de la vivienda y regular los precios del alquiler".

"Trabajamos para hacer que los madrileños y madrileñas y los españoles y españolas tengan un mejor salario y unas mejores condiciones de vida. En eso se está centrando el Gobierno de España y vamos a seguir reivindicando una mejor vida para vivir mejor", ha subrayado.

Preguntada por la publicación de los mensajes privados de Sánchez, la ministra ha subrayado que ella está "cero preocupada" y ha lamentado que "se esté poniendo el foco en el sitio donde no corresponde".

"Nos tendría que preocupar esos mensajes de la gente que está preocupada por la vivienda, por su salario, por el futuro, por el planeta, por la transición ecológica y por la digitalización de nuestro país. Básicamente, en lo que está centrado el Ejecutivo central", ha apuntado.

García ha criticado al PP por "utilizar lo peor de la política" y ha defendido que el Gobierno de España "sigue trabajando en lo que de verdad importa". Ha añadido que "nada ni nadie va a despistarles de ese camino".

"Yo lo que sí que puedo decir es que el Gobierno tiene un rumbo firme, que nada nos va a despistar, que vamos a seguir trabajando para los españoles y españolas para seguir teniendo un país que crece económicamente, que tiene mejores salarios que antes y que va a defender sus servicios públicos", ha insistido.

Sobre el exministro de Transportes y el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, la ministra ha remarcado que "él tendrá que responder y que asumir las responsabilidades, si es que acaso las tiene en este sentido". "No sé qué puede buscar, no tengo ni idea de lo que puede buscar, yo sé lo que sí que puedo decir, que es lo que busca el Gobierno de España", ha zanjado.