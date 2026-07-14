Mónica García cuestiona la condena a David Sánchez y apunta a una inhabilitación "por ser hermano del presidente"

La ministra de Sanidad, Mónica García - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado este martes la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha apuntado a que es una sentencia precisamente justificada en que es familiar del jefe del Ejecutivo.

"Nueve años de inhabilitación a un músico por ser hermano del presidente del Gobierno", ha manifestado García en su perfil en la red social 'X', donde ha añadido que "lo de 'el que pueda hacer, que haga' se les ha ido de las manos".

La ministra ha incidido en que la sentencia contra el hermano del presidente admite que "no hubo ninguna presión" para adjudicarle la coordinación de los conservatorios de Badajoz en la Diputación en un momento en que Pedro Sánchez aún no era presidente del Gobierno.

De hecho, Mónica García ha aprovechado para ironizar señalando que quizás le concedieron la plaza a David Sánchez "en previsión de que su hermano fuera presidente algún día".

David Sánchez ha sido sentenciado este martes por la Audiencia Provincial de Badajoz a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.