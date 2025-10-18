Mónica García define a Delgado como "una persona valiosísima":"No vamos a perder un minuto en hablar de nosotros mismos"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha definido al portavoz adjunto de la formación en la Asamblea Emilio Delgado como "una persona valiosísima", un "amigo" y un "compañero desde hace 10 años".

"No vamos a perder ni un minuto en hablar de nosotros mismos", ha remarcado García a los medios de comunicación desde la 'Cumbre de Otoño' que organiza la formación regionalista este sábado.

Emilio Delgado la pasada semana cuando se publicaba una entrevista en un periódico con un mensaje que repetía posteriormente en 'La Sexta': que le "gustaría" y que era "una opción" que barajaba para batirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Mónica García entiende que Más Madrid puede "estar orgullosa" de ser una "organización viva" con "compañeros valiosísimos" y ha citado entre ellos además de a Delgado a las portavoces del partido en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la Asamlbea, Manuela Bergerot, además de al adjunto en el Consistorio Eduardo Rubiño y a la diputada Jimena González.

"Un montón de gente que se está haciendo cargo de las preocupaciones de los madrileños y madrileñas en el caso de Más Madrid, pero que nos estamos haciendo cargo también de las preocupaciones del espectro progresista y del espacio progresista", ha remarcado.

A renglón seguido ha remarcado que el partido es una "rara avis" que tiene "buen rollo entre todos" y son "capaces de hacer que la gente empatice con la política y que se reconcilie2.

"No hacemos más que trabajar en el día a día, barrio a barrio, pueblo a pueblo, y aquí cabemos todos, estamos todos, y seguimos trabajando y seguiremos trabajando, como no, para las elecciones del año 2027", ha zanjado.