Mónica García dice que Ayuso no va a "desguazar" la vida de "nadie de su búnker" pero sí de la "víctima" de Móstoles

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha respondido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a quien no va a "desguazar" la vida es "a nadie que esté en su búnker" pero sí a la "víctima" de Móstoles, en referencia a la exedil que acusó de abuso sexual y laboral al alcalde, Manuel Bautista (PP).

Lo ha afirmado a los medios de comunicación antes de unas jornadas que Más Madrid ha celebrado en el Congreso de los Diputados sobre fiscalidad y empleo en la era de la Inteligencia Artificial.

García ha reprochado a Ayuso sus "desafortunadas, nuevamente, palabras" este domingo en la clausura de unas jornadas de Nuevas Generaciones. Allí advirtió de que no contaran con el PP para "desprestigiar y desguazar la vida de una persona".

"Se refiere a que ella no va a desguazar la vida de nadie que esté en su búnker, porque desguazar la vida de la víctima es a lo que se va a dedicar, de la misma manera que se ha dedicado a intentar desguazar la vida de las familias de las residencias de los mayores", ha espetado.

Al hilo, la líder de Más Madrid ha afirmado que el PP "siempre se pone del lado del presunto agresor" y que en el caso de uan "agresión sexual nunca, nunca, nunca se pone del lado de las víctimas".

García sostiene que "no solamente no se ponen del lado de las víctimas", no le "ofrece seguridad sino que se dedica a "insultarlas, a vejarlas y a humillarlas". "El PP no es un sitio seguro para las mujeres", ha sentenciado García, quien ha establecido una similitud entre este caso y el de Nevenka Fernández en Ponferrada en el año 2000.

Por su parte, en las mismas jornadas, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Rita Maestre, ha recalcado que al "dicharachero" alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "no se le ha escuchado una sola palabra" sobre este "caso de acoso sexual que afecta a su partido".

"Me gustaría que saliera a decir si efectivamente comparte las palabras de la señora Ayuso y por tanto la actitud de proteger al presunto acosador, de proteger al presunto agresor", ha planteado.