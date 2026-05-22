Mónica García dice que "indicios" de Zapatero se "tendrán que probar" pero ve "innegable que no es muy ejemplarizante"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en The Palace Hotel Madrid, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que los "indicios" sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se "tendrán que probar" pero ve "innegable que no es muy ejemplarizante".

"Es innegable que no es muy ejemplarizante, pero también es innegable que de los indicios a las pruebas tenemos que ver cómo se desarrolla el proceso", ha planteado preguntada por los medios de comunicación a su llegada a un desayuno informativo de la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordaba investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y le citaba a declarar el 2 de junio. Asimismo, ordenaba este jueves registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

Sitúa a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

García ha apostillado que los hechos "son feos" y que hay "algunos" que tendrá que "justificar el señor Zapatero", pero ha resaltado la importancia de "guardar la presunción de inocencia". "Tenemos indicios y tendremos que tener las pruebas, por supuesto, y que tendrá que dar explicaciones. Eso es lo que he dicho desde un primer momento", ha proseguido.

Preguntada por cuál es la "línea roja" del partido, ha aseverado que "siempre" han trasladado que es que haya "una corrupción de un partido que es socio", pero que "nada dice en el auto que sea así" porque hay "indicios que apuntan al presidente Zapatero, que se tendrán que probar". Cree que hay un "ansia de juzgar ya", pero que sería bueno que se espere a que los indicios se vuelvan pruebas para "pedir todas las explicaciones posibles". "Entonces podremos juzgar y podremos decidir", ha apuntado.

La líder de Más Madrid ha continuado afirmando que la "ética de la izquierda siempre es mucho más escrupulosa" que la de la derecha. "Con los casos que puedan sonar feos o que son feos o que no son ejemplarizantes. Creo que esto a la derecha le pasa y 'Aquí paz y después gloria", ha planteado para apuntar a continuación al exministro Cristóbal Montoro, a "M. Rajoy" o los "tejemanejes" del expresidente José María Aznar.

En este punto ha precisado que hay "una izquierda transformadora que no tiene ni un solo caso", en referencia a su partido, ni de "corrupción" ni por el que "sentir vergüenza". Es un espectro que se ha "levantado a pulso, que no ha tenido ningún poder económico, ni fáctico, ni mediático detrás" y que por ello han llegado a "representar a la gente y a mejorar sus condiciones de vida".