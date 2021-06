Se muestra partidaria de ir empezando a hacer desescalada de la mascarilla en exteriores

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, se ha vuelto a mostrar partidaria de que se vaya empezando a hacer una desescalda del uso de la mascarilla en zonas exteriores y se refuerce en interiores.

Así lo ha trasladado García en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, haya señalado que espera que "pronto" se pueda prescindir de la mascarilla en exteriores, aunque ha subrayado que se trata de una decisión que se tomará desde la Consejería de Sanidad.

"Nosotros en campaña ya dijimos que creíamos que teníamos que ir empezando a hacer desescalada de la mascarilla, porque en algunos lugares está demostrándose que comienza a ser innecesaria pero en otros como interiores sigue siendo necesaria", ha sostenido García.

No obstante, cree que los madrileños están "hartos de tantos tumbos" y están esperando "certezas", por lo que es partidaria de que se refuerce su uso en aquellos lugares donde siga siendo necesario seguir llevando mascarilla y desescalar donde no lo sea y donde no haya aglomeraciones.