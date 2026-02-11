Mónica García reprocha a Ayuso dar la Medalla Internacional al EEUU de la "violencia del ICE" y los "tecnoligarcas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. - Gabriel Luengas - Europa Press

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que vaya a dar la Medalla Internacional de la Comunidad a un Estados Unidos marcado por la "violencia del ICE" y los "tecnoligarcas que amenazan".

Lo ha planteado en redes sociales después de conocerse que la mandataria madrileña quiere otorgar este reconocimiento al entender que Estados Unidos es el "principal faro del mundo libre".

"No sabemos si el faro que deslumbra a Ayuso es el de la violencia del ICE, la de los tecnoligarcas que amenazan la soberanía de nuestro país o el ataque a la salud global. Este es su faro", ha espetado García.

Frente a ello, ha situado como su faro el de los "millones de ciudadanos que luchan contra vuestras políticas regresivas, autoritarias y racistas".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).