Mónica García reprocha que Ayuso use a "personas trans y LGTBI" a las que "ha recortado derechos" para defender a Israel

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilizar "personas trans y LGTBI" a las que ha "recortado derechos" como argumento para la defensa de Israel en Eurovisión.

"¿Qué le debes a Israel como para poner el ejemplo de las personas trans y LGTBI a las que tú misma has recortado derechos?", ha preguntado en sus redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cimentado parte de su mensaje de defensa de la presencia de Israel en el Festival de la Canción en la mujer trans israelí Dana Internacional --ganadora del 1998 ESC con el tema 'Diva'-- y los 'top 5' del país con "cantantes gays y cantos por el feminismo" --Netta se alzó con el micrófono de cristal en 2018 con el tema 'Toy'--.

A las críticas de García se ha sumado el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, quien ha tachado de "infame" que Ayuso use "pinkwashing para defender el genocidio".

"Las personas LGTBI+ en Palestina también mueren bajo las bombas de Israel. Justificar la matanza de civiles JAMÁS será defender los derechos de las personas LGTBI+. No en nuestro nombre", ha lanzado.